7/7【早晨財經速解讀】台股跌破萬四 台積電融券餘額創高 不是大漲就是重跌？6月CPI創新高 台塑四寶除息行情失靈？

國際油價單日重挫近一成，反映市場對經濟衰退的憂慮，股市信心脆弱，台股昨（6）日開平走低，終場大跌363.69點，跌幅2.53%，收在最低點13,985.51點，跌破萬四大關，短短4個交易日，一連失守萬五、萬四關卡，創2020年12月上旬以來低點。

國安基金執行祕書阮清華說，國安基金例行會議已敲定下周一、11日盤後召開，較原定時間提早一天。據透露，金管會救市18招已蓄勢待發，首先要求證交所籌辦上市櫃公司業績發表會，下一階段的招數就是「限空」。

金管會已密切關注後市，一旦台股跌幅加快、加重，可能下一步就是「做多、限空方」雙箭齊出，或直接祭出「限空」措施。金管會前一波出手救市是2020年3月，因疫情釀全球股災，祭出措施也是從「做多到限空」，先辦業績發表會、鼓勵企業實施庫藏股、金融業買進績優股，隨後是限制外資借券、禁止平盤下放空。

台塑四寶除息秀最後壓軸的南亞（1303），每股配發現金股利7.5元，昨（6）日開盤參考價為73.1元，遇上大盤重摔363.69點、跌破萬四大關，股價開低走低，最後以67元作收，下跌6.1元、8.34%，呈現貼息走勢。

台塑四寶先後除息，以四寶除息後表現來看，僅台塑化（6505）順利填息，台塑（1301）及台化（1326）也都是處於貼息中；法人認為，今年的除息行情失靈，九成以上都陷入貼息，加上石油價格下跌，加重台塑四寶的跌勢，雖然以存股族的角度來股價跌才更要進場布局，但以台塑四寶來說，還不是好買點。