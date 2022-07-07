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【早晨財經速解讀】台股跌破萬四、台積融券餘額創高 不是大漲就是重跌？

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7/7【早晨財經速解讀】台股跌破萬四 台積電融券餘額創高 不是大漲就是重跌？6月CPI創新高 台塑四寶除息行情失靈？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

國際油價單日重挫近一成，反映市場對經濟衰退的憂慮，股市信心脆弱，台股昨（6）日開平走低，終場大跌363.69點，跌幅2.53%，收在最低點13,985.51點，跌破萬四大關，短短4個交易日，一連失守萬五、萬四關卡，創2020年12月上旬以來低點。

國安基金執行祕書阮清華說，國安基金例行會議已敲定下周一、11日盤後召開，較原定時間提早一天。據透露，金管會救市18招已蓄勢待發，首先要求證交所籌辦上市櫃公司業績發表會，下一階段的招數就是「限空」。

金管會已密切關注後市，一旦台股跌幅加快、加重，可能下一步就是「做多、限空方」雙箭齊出，或直接祭出「限空」措施。金管會前一波出手救市是2020年3月，因疫情釀全球股災，祭出措施也是從「做多到限空」，先辦業績發表會、鼓勵企業實施庫藏股、金融業買進績優股，隨後是限制外資借券、禁止平盤下放空。

台塑四寶除息秀最後壓軸的南亞（1303），每股配發現金股利7.5元，昨（6）日開盤參考價為73.1元，遇上大盤重摔363.69點、跌破萬四大關，股價開低走低，最後以67元作收，下跌6.1元、8.34%，呈現貼息走勢。

台塑四寶先後除息，以四寶除息後表現來看，僅台塑化（6505）順利填息，台塑（1301）及台化（1326）也都是處於貼息中；法人認為，今年的除息行情失靈，九成以上都陷入貼息，加上石油價格下跌，加重台塑四寶的跌勢，雖然以存股族的角度來股價跌才更要進場布局，但以台塑四寶來說，還不是好買點。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 金管會 台股 台塑 除息

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