台股破萬四 國安基金提前開會

台北股市昨天重挫三六三點，指數跌破萬四大關，收在一萬三九八五點。台股連日大跌引發政府高層關切，包括國發會、金管會、財政部等財經部會昨天都出面穩市，以免投資人信心崩盤，而原訂下周二（十二日）舉行的國安基金例會也罕見地改為提前至十一日舉行，屆時將討論是否進場護盤。

據透露，金管會救市的十八套劇本已蓄勢待發，昨天要求證交所籌辦上市櫃公司業績發表會，被視為出手救市的第一步，一旦台股失控，金管會下一步就是「做多、限空方」雙箭齊發，或直接祭出「限空」措施。

為穩定股市，金管會往年都是從提振多方信心開始，包括辦業績發表會、鼓勵企業實施庫藏股、金融業買績優股、自營商發揮造市功能等，如果台股跌幅持續加重，就會進一步「限制空方」。

針對國安基金例會提前召開，國安基金官員說，一方面是因為有些委員十二日不方便出席，另外則是因為最近股市跌比較多，儘管近日股市下跌不是台灣特有現象，亞洲主要股市也一片綠，且台股跌幅較深也和產業結構以電子股為主有關，但一直跌下去也不是辦法，例會當天會把股市狀況、國內外政經情勢以及整體經濟狀況提出來報告和討論，決定國安基金是否進場護盤事宜。

據了解，財經部會昨評估暫不祭出更進一步限制措施，關鍵是認為這波台股起跌，是因通膨引發全球經濟衰退隱憂的國際經濟利空罩頂所致，並非是非理性下跌，仍需再觀察。

國發會也跟進信心喊話，官員表示，全球通膨壓力升高，且疫情反覆致供應鏈瓶頸、以及美國加速升息等因素，近期國際金融巿場持續震盪，我國股匯巿也受波及，我國基本面佳，政府持續強化經濟韌性以應對國際變局。