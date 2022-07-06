「巨型散戶」出擊！中環賣長榮股票換買陽明

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
中環賣長榮股票換買陽明。圖為船舶示意圖。圖／聯合報系資料照
中環賣長榮股票換買陽明。圖為船舶示意圖。圖／聯合報系資料照

光碟片大廠中環（2323）操作航運股，在昨（5）日認賠長榮海運（2603）後，今（6）日反手買進3,502張陽明海運（2609），這是中環繼6月27日處分陽明海運後，再度敲進該股。

中環今日以每單位價格88.08元，買進3,502張陽明海運，交易總金額達3.08億元。中環昨（5）日才以每單位價格99.02元，處分3,220張長榮海運，交易總金額約3.19億元，損失約0.25億元。

從近年航運股躍為台股焦點族群後，中環交易標的就常有航運族群，6月27日中環以每單位價格118.68元，處分2,600張陽明海運，交易總金額約達3.09億元，獲利約0.15億元。

6月23日，中環以每單位價格104.72元，取得3,620張長榮海運，交易總金額達3.79億元。在此之前，6月16日中環以每單位價格132.25元，買進2,780張長榮海運，交易總金額約達3.68億元。

中環是國內上市櫃公司中少見短線進出台股頻繁的公司，交易標的常以大型股為主，如台積電（2330）、聯發科（2454）、航運股等，但也因交易過於頻繁，且有時短線交易出現損失，也因此中環被網友戲稱為「巨型韭菜」、「巨型散戶」。

中環 陽明海運 長榮海運

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