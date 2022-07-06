快訊

國內現首例BA.5 專家曝這時疫情再起：單日5萬例甚至更高

林智堅論文案被點名 李眉蓁認錯「努力把學位讀回來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股失守萬四 李鎮宇：台積電不至於被修到一文不值

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台積電股價持續破底。路透社
台積電股價持續破底。路透社

台股今天失守「萬四」大關，護國神山台積電股價大跌，是台股失守萬四主因之一。對於這波科技股要修正多久，台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，現在科技股修正較多，但不至於像2000年的修正，且目前蘋果需求很強，仍占台積電訂單很大一部分，「台積電不至於被修到一文不值」。

北威論壇今天線上舉行「停滯性通膨的可能性與傷害」分析。市場關注到底這波科技股會修正到何時，寬量國際（QIC）策略長、被稱為「台灣先生」的谷月涵指出，以2000年修正為例，當時修正1年又碰到美國911事件，股價又被拉下來，後續又碰到SARS疫情，修正期間被拉得很長。

但他指出，目前半導體大廠都算穩定，且經濟方面不像過去下行速度快，不覺得會像2000年那麼糟糕。他也說，半導體之前因缺貨推升股價，但公司產能及庫存一直增加，造成現在庫存偏高，再加上需求以縮小，造成股價成壓，但其實並不是很嚴重，只是半導體比大家想像的差。

李鎮宇則說，現在科技股修正太多，股價便宜是利多，不覺得被修得很慘，只是從年增率3成下修15%，但整體還是成長，不會出現2000年的修正。半導體主要鬆動的是成熟製程，且很大一塊是驅動IC受衝擊，因過去2年來辦公、買電視等需求下降，成熟製程掉的很快，以台積電而言，雖然安卓系統的手機掉比較多，但618換機潮大家都去買蘋果手機、蘋果並沒有掉。

他表示，台積電主要問題是市場雜音很多，現在就看7月14日舉行的法說會，就看製程有沒有鬆動，但目前蘋果需求很強，還是占台積電很大一塊，台積電不至於被修到一文不值。

台積電 科技股 半導體 蘋果

延伸閱讀

原物料上漲速度快 經濟學家憂下半年北部小建商有「這風險」

台積電營收公布前夕 股價收435.5元再探底

長榮、台積電不只散戶慘套！它認賠近2500萬賣長榮、上月才砸3億大買「526元」台積電

半導體雜音四起 台積電股價再探新低

相關新聞

台股失守萬四 李鎮宇：台積電不至於被修到一文不值

台股今天失守「萬四」大關，護國神山台積電股價大跌，是台股失守萬四主因之一。對於這波科技股要修正多久，台新金控首席經濟學家...

一個月虧百萬元 網友從半導體股「畢業」了

台股近日跌勢慘重，從1,6000點至今（6）日跌破萬三不過16個交易日，狂瀉超過2,000點，有網友表示「莫名奇妙1個月...

「台灣先生」谷月涵：台股續跌有限 反彈要一段時間

台股今天跌破「萬四」大關，寬量國際（QIC）策略長、被稱為「台灣先生」的谷月涵（Peter Kurz）今天表示，台股這個...

寬量國際策略長谷月涵：台股加速趕底 反彈需貨幣支撐

台股低還有更低，今（6）日下挫363點或2.5%，終場跌破萬四關卡，收在13,985點；寬量國際策略長谷月涵出席北威論壇...

台股跌破萬4大關有3原因 證交所：勿過度恐慌

台股今跌破「萬四」大關，證交所今在收盤後下午表示，台股近期走勢震盪主要是受到3因素影響，但強調台股基本面仍良好，提醒投資...

台股持續破底 專家提醒這樣做最不OK

近期受到國際總經環境不佳及聯準會升息影響，外資大幅賣超台股，拖累加權指數6月跌幅達到11.79%。截至7月５日，今年以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。