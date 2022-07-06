台股失守萬四 李鎮宇：台積電不至於被修到一文不值

台股今天失守「萬四」大關，護國神山台積電股價大跌，是台股失守萬四主因之一。對於這波科技股要修正多久，台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，現在科技股修正較多，但不至於像2000年的修正，且目前蘋果需求很強，仍占台積電訂單很大一部分，「台積電不至於被修到一文不值」。

北威論壇今天線上舉行「停滯性通膨的可能性與傷害」分析。市場關注到底這波科技股會修正到何時，寬量國際（QIC）策略長、被稱為「台灣先生」的谷月涵指出，以2000年修正為例，當時修正1年又碰到美國911事件，股價又被拉下來，後續又碰到SARS疫情，修正期間被拉得很長。

但他指出，目前半導體大廠都算穩定，且經濟方面不像過去下行速度快，不覺得會像2000年那麼糟糕。他也說，半導體之前因缺貨推升股價，但公司產能及庫存一直增加，造成現在庫存偏高，再加上需求以縮小，造成股價成壓，但其實並不是很嚴重，只是半導體比大家想像的差。

李鎮宇則說，現在科技股修正太多，股價便宜是利多，不覺得被修得很慘，只是從年增率3成下修15%，但整體還是成長，不會出現2000年的修正。半導體主要鬆動的是成熟製程，且很大一塊是驅動IC受衝擊，因過去2年來辦公、買電視等需求下降，成熟製程掉的很快，以台積電而言，雖然安卓系統的手機掉比較多，但618換機潮大家都去買蘋果手機、蘋果並沒有掉。

他表示，台積電主要問題是市場雜音很多，現在就看7月14日舉行的法說會，就看製程有沒有鬆動，但目前蘋果需求很強，還是占台積電很大一塊，台積電不至於被修到一文不值。