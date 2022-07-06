一個月虧百萬元 網友從半導體股「畢業」了

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經濟日報／ 新聞部編輯中心
台股近日跌勢慘重。記者余承翰／攝影
台股近日跌勢慘重。記者余承翰／攝影

台股近日跌勢慘重，從1,6000點至今（6）日跌破萬三不過16個交易日，狂瀉超過2,000點，有網友表示「莫名奇妙1個月虧130萬」，以為放著不理股價會自動上來，結果沒想到每天跌2%還是能大賠，直呼「還是好好工作」。

台股今日繼續破底，摜破萬四大關，除了先前的融資斷頭潮外，持有現股的股民也受不了，網友分享「畢業文」，表示以為一天跌2趴不會痛，卻莫名奇妙1個月虧130萬，今天終於不忍了出清持股。

網友持股共兩檔，台積電（2330）4張、聯電（2303）42張，依買進金額計算，台積電平均成本為592元，聯電平均成本為53.8元。台積電今日收435.5元，聯電收37.15元，如以今日收盤價計算，單單一張台積電就讓網友虧損超過15萬元。

畢業文一出引發眾人回響，「辛苦了大哥」、「尊敬！」、「居然真有停損台積電的...」、「辛苦了 一起專心工作」、「加油，留得青山在，等待局勢回穩再投資」、「拍拍，停損很重要，底部還未到」、「多麼痛的禮物」。

台積電 聯電 台股

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