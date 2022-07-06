「台灣先生」谷月涵：估台股半年內再跌有限 　

台股今（6）日跌破萬四重要心理關卡，素有「台灣先生」之稱的寬量國際（QIC）策略長谷月涵今日在北威論壇上信心喊話，「自己對股市並沒有那麼悲觀」台股近期跌幅雖深，但未來下跌空間有限，估計在幾個月到半年之內，跌幅將可望消化完畢，但反彈需要貨幣支持。

投資策略上，谷月涵認為，美元投資商品、尤其是美股都是安全投資商品，自己認為最近半年內，股票下跌壓力將可望減少，另外生技族群、台灣生技股也不錯。

台積電重摔，台股下殺，從年初萬八一路下挫，今日失守萬四關卡，台積電、科技股股民受傷甚深。

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，今年上半年經濟表現有點類似2011年的下半年，當年台股從9220點一路下跌到6609點，現在又疊加電子產品庫存去化，他估計，今年將修正到第3季，台股與美股將可望落底，但需要時間上行。

他舉例，前一次2011年台股修正完後，2012年股市陷入橫向盤整，那次型態與這次台股表現很像，估計今年第3季股市落底後，將可能至少盤整半年到一年，要等到經濟動能逐步恢復、財政政策跟上，將可能是2023年的事情。

但李鎮宇認為，第3季應該是布局的開始，因為屆時俄烏戰爭可能將決勝負﹑通膨可望放緩，且科技股股價夠便宜就是利多，許多股票已經跌出其價值，假設手中現金夠多投資人，可以一路布局到第3季，承受風險能力較低者，則可以佈局到第4季。

谷月涵與李鎮宇分析，這次半導體修正，主要來自過去因缺貨增加的產能與庫存，現在因面臨消費動能動搖、庫存偏高、需求縮小，造成賣壓，但兩人都「不覺得很嚴重」，不認為「台積電股價要修正到一文不值」。

李鎮宇建議投資人「可以觀察比特幣表現，止跌科技股就會上揚，因為比特幣已成為多頭指標」。