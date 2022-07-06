統一IC設計台灣ETN買氣大增逾三倍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
通膨升息加上庫存調節，半導體類股重挫。路透社
通膨升息加上庫存調節，半導體類股重挫。路透社

通膨升息加上庫存調節，半導體類股重挫，台股今(6)日跌破14,000點，IC設計指標股更顯疲弱，但統一IC設計台灣ETN(020031)逆風大賣，3月底發行以來在外流通張數成長3.5倍，統一證券金融商品部表示，IC設計類股市場給的評價較高，在升息時自然會有較重的賣壓，但應用的5G、高速運算、智慧車、物聯網等趨勢長期看好不變，且指數包含的成分股皆為IC設計領域中的指標，因此，投資人低點建立部位的意願較高。

統一IC設計台灣ETN指數前六大成分股為矽力-KY(6415)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、譜瑞-KY(4966)及信驊(5274)，另外，包含矽智財以及驅動IC指標股；統一投顧說，半導體IC庫存偏高，預期將有2~3個季度調整，但部分產業動能仍然很強勁；如需求增加庫存健康的伺服器管理晶片廠、高速傳輸及車用工控等；儘管接下來庫存調整的利空將壓抑股價表現，但多數IC設計公司股價已提前反應並下跌，評價已經有大幅度的修正，可望迎來中長線投資機會。

統一證券提醒，景氣未明的時候，相較盲目摸底，以定期定股的方式參與市場可控制風險平均成本；尤其半導體應用領域未來趨勢強烈且明確，在股市轉強的時候科技類股反彈通常最明顯，若想在股價修正時穩健的建立投資部位，可善用券商提供的定期存股平台。

IC設計 半導體 ETN 台股

延伸閱讀

抱走超生娃是「社會調劑」？ 縣府挨批「拐賣洗白」

抱走超生娃稱「社會調劑」 官媒也開砲：踐踏道德底線

桂林全州「官方版」拐賣兒童事件 相關官員被停職

統一定期定額市占 稱冠

相關新聞

台股失守萬四 國安基金有動作了

台股昨（6）日大跌363點，萬四關卡失守。國安基金執行祕書阮清華說，國安基金例行會議已敲定下周一、11日盤後召開，較原定...

外資今年賣超台股近兆元

台股昨（6）日賣壓罩頂，塑化重挫，電子、金融探底，外資連七賣，國家隊進場護盤，然而投資人信心不足，加權指數跌破萬四，終場...

台股空方氣盛 借券餘額增

台股昨（6）日跌破萬四關卡，破底風險未除，借券賣出餘額提高到1,073萬張，較前日增2.5萬張，聯電、開發金等為借券賣出...

谷月涵：台股加速趕底 再跌有限

台股昨（6）日跌破萬四收13,985點，為19個月以來最低；有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵昨日指出，台股加速趕...

就市論勢／電動車、儲能 可留意

美股放假回來後漲跌互見，跌深科技股也有反彈，但市場氣氛仍偏保守。聯準會的激進政策引發經濟衰退疑慮升高，高通膨壓力也開始導致消費動能趨緩，美國最新的製造業數據也出現疲態。接下來周末將公布的就業數據、月中的FOMC利率決議及財報季，7月美股仍將被各種基本面資訊帶動。

臺灣晶圓製造指數 吸睛

臺灣指數公司指出，新編的「臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數」（簡稱「臺灣晶圓製造指數」)，自4日起委請臺灣證券交易所每5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。