統一IC設計台灣ETN買氣大增逾三倍

通膨升息加上庫存調節，半導體類股重挫，台股今(6)日跌破14,000點，IC設計指標股更顯疲弱，但統一IC設計台灣ETN(020031)逆風大賣，3月底發行以來在外流通張數成長3.5倍，統一證券金融商品部表示，IC設計類股市場給的評價較高，在升息時自然會有較重的賣壓，但應用的5G、高速運算、智慧車、物聯網等趨勢長期看好不變，且指數包含的成分股皆為IC設計領域中的指標，因此，投資人低點建立部位的意願較高。

統一IC設計台灣ETN指數前六大成分股為矽力-KY(6415)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、譜瑞-KY(4966)及信驊(5274)，另外，包含矽智財以及驅動IC指標股；統一投顧說，半導體IC庫存偏高，預期將有2~3個季度調整，但部分產業動能仍然很強勁；如需求增加庫存健康的伺服器管理晶片廠、高速傳輸及車用工控等；儘管接下來庫存調整的利空將壓抑股價表現，但多數IC設計公司股價已提前反應並下跌，評價已經有大幅度的修正，可望迎來中長線投資機會。

統一證券提醒，景氣未明的時候，相較盲目摸底，以定期定股的方式參與市場可控制風險平均成本；尤其半導體應用領域未來趨勢強烈且明確，在股市轉強的時候科技類股反彈通常最明顯，若想在股價修正時穩健的建立投資部位，可善用券商提供的定期存股平台。