台股下跌363.69點 三大法人賣超116.66億元
國際原油期貨周二重挫逾8%，銅價跌至19個月低點，經濟衰退疑慮籠罩市場，另美元指數強升至106，刷新20年來新高。台股今（6）日開低走低，跌破萬四，終場下跌363.69點，收在最低13,985.51點，成交量2,467億元；三大法人賣超116.66億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超84.25億元，投信買超0.2億元，自營商賣超（合計）32.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.5億元，自營商（避險）賣超19.1億元。
台股大跌，台積電（2330）收435.5元，跌幅2.35%，聯電（2303）收37.15元，跌幅4.5%，鴻海（2317）下跌1.95%，收100.5元。南亞（1303）今除息，卻嚴重貼息大跌逾8%，收67元，台塑（1301）也同樣大跌超過7%，來到87元，台塑化（6505）也有3%的跌幅。面板報價跌幅收斂，面板雙虎小漲；金融股跌幅2.79%，國泰金（2882）、富邦金（2881）下跌逾3%，類股指數只有貿易百貨收紅，富邦媒（8454）、寶雅（5904）攻上漲停板，大盤收在13,985.51點，跌幅2.53%。
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