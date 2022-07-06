科技股重挫 台股只剩四千金

台股今（6）日下跌逾200點，連帶影響高價股表現，矽力-KY（6415）股票一拆為四後，讓出股王寶座，大立光（3008）早盤坐上股王寶座，信驊（5274）居次，第三為旭隼（6409），第四為譜瑞-KY（4966），祥碩（5269）摔出千金股之外，台股只剩四千金。

矽力-KY近二天股價表現亮眼，5日一早曾攻上2,605元，盤中受整體盤勢影響，一度重挫至2,380元，收盤仍上漲80元，價位在2,485元，成交量放大至655張；將於7月13日恢復交易，買賣參考價法人預估可守住600元。

矽力-KY讓出股王寶座後，大立光與信驊角逐股王，早盤大立光跌幅較淺領先，最低價位到1,725元，最高到1,760元，信驊早盤最低到1,600元，最高到1,770元。

祥碩盤中一度觸及989元，摔出千金股之外，也使得台股只剩下四千金。