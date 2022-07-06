百貨類股王、股后共舞 富邦媒股價攻頂填權息已逾9成

台股早盤一度下跌逾200點，不過，百貨貿易股無懼大盤跌勢，成為吸引資金進駐的避風港，類股股王富邦媒（8454）股價持續創下除權息以來新高，盤中股價急攻漲停，來到751元，填權息幅度已逾9成，成為今年慘澹除權息行情下的強勢指標。另外，類股股后寶雅（5904）6月下旬以來股價表現強勁，今日持續創下波段新高來到396元，漲幅逾9%，為7月20日即將進行的除權息行情鋪路。

百貨貿易類股指數在高價股的帶領下，今日表現強勁，盤中來到297.87點，漲幅2.5%，漲勢居各大類股之冠，並一舉來到近二個月新高，向300點大關靠攏。法人表示，零售業在5月觸底、6月開始出現築底回升，且對於未來半年內購買耐久財貨時機偏向樂觀，預估今年整體零售銷售可望有個位數增長。

各次產業中，台灣電子購物及郵購業表現持續超越整體零售銷售 ，雖在高基期及疫情見頂下年增放緩，但電子商務市場規模仍持續擴大，主要受惠市場份額移轉趨勢，滲透率持續提升。另外，美妝藥局通路營運自谷底復甦，預期營運動能將伴隨疫情趨緩而回溫。

法人表示，台灣疫情已過高峰，確診人數有顯著下滑，加上管制持續放鬆，整體大環境有助零售業復甦，實體通路隨著營收恢復創造規模效益，營利率有望回到疫情前水準。