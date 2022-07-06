台股開盤下跌59點 開盤指數14,289點

台股今（6）日開盤下跌59.53點，開盤指數14,289.67點；台積電（2330）開盤下跌4元，開盤價442元。

倫元投顧說，周二台股漲勢先視為短線跌深反彈，短壓先看5日線～10日線上下。台股目前與年線負乖離已接近20%，進入第3季待利空出盡的觸底訊號浮現，故短期關鍵先看7月13日美國公布6月CPI和7月14日台積電法說會，若6月CPI低預期，台積電法說符預期並對下半年景氣展望釋疑，則短線可望做較大反彈後再築底到8月中前後；反之若6月CPI高預期而台積電法說低預期，則短線則會再往下做最後修正。

周二（5日）投資人信心受美國可能陷入經濟衰退影響，不過美國10年期公債殖利率大跌，2年期公債殖利率更一度出現倒掛情形，意味著市場預期經濟放緩可能促使央行降息，美股四大指數漲跌互見：道瓊指數下跌129.44點、跌幅0.42%，那斯達克指數上漲1.75%，標準500指數上漲0.16%，費半指數上漲0.78%。

永豐期貨說，周三台股由權值股台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）領軍，開盤跳空上漲128.44點，隨後陷入多空拉鋸上沖下洗，午盤後出現強勁買盤進場，航運、生技醫療、鋼鐵等族群表現強勁，金融權值股富邦金（2881）、國泰金（2882）也分別勁揚4.15%、2.75%，終場加權指數上漲132.14點，收14,349.2點，結束連五黑。整體來看，台股收上下影線紅K，單日震幅高達387.91點，顯示下檔初步有撐，但上方反壓卻也不易攻破，預期盤勢呈現弱勢整理可能性大。

統一期貨說，籌碼面部分，外資現貨賣超3億，期貨部分減少1,021口，淨空單14,361口，十大交易人與特定法人合計賣出1,218口。周選支撐與壓力區落在16,300至16,600之間，P/C Ratio升至0.6，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周二集中市場合計買超63.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超0.7億元，投信買超20億元，自營商（自行買賣）買超38.3億元，自營商（避險）買超6億元。