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下半年台股反彈時機 凱基投顧籲留意三指標

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基投顧最新研究報告指出，預期今年下半年台股在迎來真正的強勁反彈之前，短期仍將承壓，主因是第三季末之前市場仍需持續消化製造業庫存調整、科技業旺季不旺、企業獲利下修、聯準會激進升息等諸多利空；研判需靜待第三季末至第四季初，屆時需留意庫存調整、企業財報季及聯準會貨幣政策等三項指標，將可能支撐股市出現強彈。

全球經濟環境面臨通膨及景氣放緩，凱基投顧研判半導體高效能運算與汽車電子化兩大長線趨勢亦難擋壓力，尤其是現階段製造業的庫存調整更將加深下半年旺季不旺的隱憂。根據市場共識預估，整體科技股第三季營收將季增10%，遠低於疫情前5年平均水準之季增16%，研判未來一季台股將會持續反映科技股旺季不旺以及製造業庫存調整的陰霾。

此外，台股目前預估本益比僅剩下11倍，低於過去5年平均之15倍，且殖利率超過4%，投資價值逐漸浮現；但凱基投顧提醒低本益比不是現階段股價修正時的保護力，因為全球景氣正在放緩，甚至未來一年往衰退方向邁進下，現階段企業獲利預估有高估風險。

凱基投顧預估台股第四季才有機會迎來真正強勁的反彈，研判第三季末起可留意三大指標，首先是iPhone14相關新品備貨，帶動製造業庫存調整暫告一個段落；其次，財報季所有壞消息盡出後，帶動市場認清企業獲利下修的事實；最後一點則需觀察通膨觸頂時間，帶動市場預期9月以後的聯準會將從現階段一次升息3碼降為1~2碼。現階段建議積極型投資人可短線布局跌深且具有趨勢向上的族群，如雲端、汽車電子、綠能等，一般投資人則應維持防禦性操作。

凱基投顧 台股 製造業

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