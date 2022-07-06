快訊

早晨財經速解讀／通膨沒了？西德州原油跌破百元關 台積電法說前股價頻破底

黃嘉千驚傳婚變 打離婚官司欲終結與夏克立16年婚姻

7/6【早晨財經速解讀】台積電3奈米量產延後？法說前股價頻破底 西德州原油跌破百元關 通膨沒了？長榮陽明大漲 0056買盤踴躍

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台積電（2330）近期股價破底，日前召開年度技術論壇宣布，3奈米N3製程將如期於下半年量產，並推出支援N3的TSMC FINFLEX技術，將3奈米家族技術效能、功耗效率及密度進一步提升。

但知名半導體分析師陸行之卻在臉書直言，台積電下半年推出的3奈米（N3）製程「看來是一大敗筆」，希望公司不要在下周四（14日）的法說會上浪費時間談第2季財報數字。昨(5)日台積電（2330）止跌，收446元，漲幅1.36%。

西德州中級原油（WTI）原油期貨結算價跌破100美元，跌幅超過8%，為3月9日以來最大。8月交割的WTI原油期貨下跌8.93美元，結算價報每桶99.50美元。由於7月4日適逢假期，所以周一沒有結算。9月交割的布倫特原油期貨結算價下跌10.73美元，至每桶102.77美元。

繼上半年大跌，台股7月開局持續探底，市場恐慌情緒高攀之際，長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港。其中，元大高股息（0056）交易熱度明顯放大，6月成交金額及淨申購金額皆創今年新高，7月持續火燙。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 台積電 奈米 法說會

延伸閱讀

7/5【早晨財經速解讀】台積電重挫3% 法說前頻破底 融資不死股價跌不停？0050配息1.8元 今年績效-25% 權值型ETF現在可買嗎？

7/4【早晨財經速解讀】國泰金除息殖利率破7% 壽險虧損7成 台積電遭砍單?ADR暴跌近6% 台股主跌段才剛開始?

7/1【早晨財經速解讀】標普陷1970來最慘上半年 台股萬五失手入熊市 融資只減30億還沒跌夠？三星宣布量產3奈米 台積電瀕400元保衛戰？

6/30【早晨財經速解讀】俄債違約！國泰金、富邦金等七家壽險業未收到債息 硬著陸要來了？美國Q1 GDP下修至-1.6% 台股恐失守萬五？

相關新聞

台股狂震388點 當沖比衝高

台股跌深吸引搶短買盤挺進，帶動昨（5）日開盤後一度大漲271點，不過隨停損賣壓出籠衝擊指數翻黑，最低到14,100點波段...

營運報喜 大立光營收雙增

大立光昨（5）日公布6月合併營收33.93億元，為三個月來高點，月增8%，已連兩個月成長，年增1%，扭轉連續16個月營收...

台股三訊號浮現 落底機率增

台股昨（5）日上演破底翻戲碼。隨融資降幅大於指數跌幅，日K留下245點下影線，以及台積電、鴻海、聯發科、貨櫃三雄等指標股...

營收三增股 盤面焦點

6月營收密集出爐，上市櫃公司營運表現備受矚目。截至昨（5）日為止，鴻海（2317）、南電、明泰等，6月營收月增與年增率，...

0056交易熱度衝高

繼上半年大跌，台股7月開局持續探底，市場恐慌情緒高攀之際，長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港，逆勢大吸金...

投顧：大盤強彈 看三指標

凱基投顧最新研究報告表示，預期今年下半年台股在迎來真正的強勁反彈之前，短期仍將承壓，主因是第3季末之前，市場仍須持續消化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。