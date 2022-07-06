7/6【早晨財經速解讀】台積電3奈米量產延後？法說前股價頻破底 西德州原油跌破百元關 通膨沒了？長榮陽明大漲 0056買盤踴躍
台積電（2330）近期股價破底，日前召開年度技術論壇宣布，3奈米N3製程將如期於下半年量產，並推出支援N3的TSMC FINFLEX技術，將3奈米家族技術效能、功耗效率及密度進一步提升。
但知名半導體分析師陸行之卻在臉書直言，台積電下半年推出的3奈米（N3）製程「看來是一大敗筆」，希望公司不要在下周四（14日）的法說會上浪費時間談第2季財報數字。昨(5)日台積電（2330）止跌，收446元，漲幅1.36%。
西德州中級原油（WTI）原油期貨結算價跌破100美元，跌幅超過8%，為3月9日以來最大。8月交割的WTI原油期貨下跌8.93美元，結算價報每桶99.50美元。由於7月4日適逢假期，所以周一沒有結算。9月交割的布倫特原油期貨結算價下跌10.73美元，至每桶102.77美元。
繼上半年大跌，台股7月開局持續探底，市場恐慌情緒高攀之際，長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港。其中，元大高股息（0056）交易熱度明顯放大，6月成交金額及淨申購金額皆創今年新高，7月持續火燙。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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