航海王衝浪 台股翻漲132點收14,349點守住萬四

台股今(5)日在長榮（2603）等貨櫃輪股帶動多頭氣勢下，大盤指數為破萬四點，並略為反彈，終場以14,349.20點收盤，上漲132.14點，成交量2,572.58億元；台積電（2330）今日上下起伏也較大，最後以446元作收，上漲6元。

美股周一休市讓台股開盤衝高，在台積電衝高到451.5元拉抬下，指數開盤後便走揚到14,488.8點，但投資人仍怯於追價，台積電一路下滑至433元，也拉低指數至14,100.89點，高低起伏達387點。盤中以元宇宙概念的宏達電（2498）、威盛（2388）及位速（3508）等股表現強勢，匯集短多人氣。

11點30分左右，原本跌到82元低點的長榮出現攻擊買盤，一路拉高也吸引當沖帽客加入，股價被拱到90.5元，距離漲停板90.7元近在幾呎，不過，當沖帽客不敢留倉而釋出賣單，臨收盤前，股價向下回落到87.7元作收。陽明（2609）及萬海（2615）也受到長榮帶動而走高。

高價股早盤曾被帶動，力旺（3529）及亞德客-kY（1590）盤中曾重返千元之上，閃現八千金股，AES-kY也攻到999元，但未能在尾盤守住，收盤仍維持六千金股局面。

法人說，近日台股震盪幅度大，顯示籌碼仍未沖洗乾淨，短沖仍是盤面主要操作模式，類股輪動也因此加速，投資人進場宜嚴控投入資金風險。