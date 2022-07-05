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榮成除息首日盤中填息七成 旺季可望在8月中催動

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）今（5）日進行除息交易日，每股發放1.2元股息，除息參考價14.85元，在追價買盤推升下，早盤股價一度來到15.7元，漲幅逾5%，填息幅度達七成，即便大盤翻黑，榮成股價仍維持紅盤之上震盪，表現亮眼。法人表示，造紙業下半年是旺季，可望逐季成長，預估8月中旬開始進入出貨旺季，有助榮成業績表現。

榮成有八成的營收比重來自中國大陸市場，且主要市場在江浙一帶，上海封城雖自6月解封，但實際市場恢復正常運作是在6月底，7、8月目前看來不會有大行情，但8月中開始將進入傳統旺季，9月開始營運可望一路走強，為接下來的雙11、雙12、耶誕節需求預做暖身，全球營運高峰可望落在第4季，全年呈現倒吃甘蔗。

中國大陸造紙市場今年上半年表現低迷，主要原因是經濟增速放緩影響需求，以及原材料成本相對高，加上新產能進入市場，這也導致市場庫存偏高，並使得造紙業利潤率不斷壓低，已來到歷史區間下緣，上半年不少大陸當地紙廠都有虧損的壓力，目前看來，要到第3季進行庫存去化後，第4季在旺季催化下，報價才有機會往上走、擴大利差表現。榮成因有兩成營收在台灣，相較於大陸同業，營運表現相對有撐。

就中長線而言，大陸去年嚴格執行能耗雙控政策，加上今年上半年需求低迷，加速大陸紙業淘汰高耗能的設備，也加速小廠出局，二線廠決定暫時停止生產或完全停止運營，皆有利大廠持續瓜分市占率。儘管目前市場對於需求反彈的時間仍然不確定，但第4季的旺季有機會是一個拐點。

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