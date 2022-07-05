聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電股東又要哀嚎了 盤中最低433元
台股今（5）日跳空開高反彈，早盤一度大漲逾270點，最高至14488.8點，但後續追價力道不足，台積電（2330）盤中翻黑下跌7元，最低價位為433元，再度破底。
台股開盤呈現跌深反彈態勢，台積電股價翻紅上漲，最高來到451.5元，漲11.5元，漲幅2.61%，市值為11.7兆元。
台積電近日遭到外資調節，股價持續下滑，4日盤中股價一度觸及440元，創2020年11月初以來低點，外資法人五日賣超台積電3萬1,661張。
台積電股價從今年1月中旬創下歷史高點到688元，近來受國際局勢影響持續下挫，昨日創波段低點440元，跌幅達36%。原本外界期望今日跌深反彈，沒想到盤中無法延續一早氣勢，在賣壓湧現下，股價持續創波段新低。
台積電將於14日召開線上法人說明會，市場關注市況不明下，資本支出是否持續進行、3奈米製程今年下半年量產、2奈米量產出貨時程、下半年以及未來營運展望等議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言