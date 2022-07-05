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投資人進場撿便宜 0056交易熱度衝高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港。圖／聯合報系資料照片
長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港。圖／聯合報系資料照片

繼上半年大跌，台股7月開局持續探底，市場恐慌情緒高攀之際，長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港，逆勢大吸金，其中，元大高股息（0056）交易熱度明顯放大，該ETF於6月的成交金額及淨申購金額皆創今年新高，7月持續火燙。元大投信表示，觀察0056所追蹤的台灣高股息指數，在過去該年大跌後，隔年尚未出現連跌的情形，近期逢台股低檔之際，建議可留意高股息ETF的投資機會。

元大投信表示，目前台灣高股息指數具備三大看點，首先是回顧該指數自2007年發布以來，迄今未出現連兩年下跌的情況，隨著今年指數明顯修正，投資人不妨逆向思考，視為長期投資的機會；其次是台灣高股息指數評價面來到甜蜜點，本益比僅有5.2倍，遠低於台灣加權股價指數的10.78倍；最後是，台灣高股息指數的成分股加權平均現金股息率攀升到10.1%，來到極為誘人的雙位數水準。

由於股價波動較小，高股息ETF最近幾年深受台灣投資人歡迎。隨著今年台股行情動盪，也拉高了高股息ETF的股息率水準，許多存股族、領息族著眼具吸引力的高股息特色，逢低進場撿便宜，帶動高股息ETF指標的0056成交量及申購量連連放大，成為台股除權息旺季的最大亮點之一。

根據證交所及各投信官網統計，0056於6月的成交金額達180億元，為去年第4季該ETF除息以來高峰，而6月累積淨申購也多達136億元，創今年新高，並勝過其他六檔以高股息為主題的台股ETF。

在受益人數方面，根據集保結算所截至7月1日資料，0056的受益人數來到68.8萬人，持續再創國內ETF的最高人氣紀錄，且值台灣加權股價指數於6月大跌近2,000點之際，0056在過去四周的受益人數逆勢大增3.6萬人，顯示0056來到疫情前低點之際，許多投資人積極搶進，大撿便宜。

元大投信表示，0056追蹤台灣高股息指數，此指數為台股最早發布的高股息指數，經歷多空洗禮，尚未有連年下跌的情況，反映在0056成立以來，曾經歷2011年歐債危機、2018年美中貿易戰、及2020年新冠疫情等，在大跌的隔一年度，皆展現強勁反彈，反應指數選股邏輯有很好的可靠性。

元大投信提醒，ETF成分股的加權平均股息率不等於ETF配息率，且ETF配息率不等同報酬率，投資人投資配息ETF時，應同步留意ETF的配息率及報酬率。另ETF配息可能受行情變化影響，部分ETF可能在股價偏低時有配息減少或大幅波動情形，投資人交易前宜留意ETF的配息歷史。

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