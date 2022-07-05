群益金鼎證券 連續八度入選台灣永續指數成分股

最新的台灣永續指數成分股出爐，群益金鼎證券已連續八度被台灣指數公司納入台灣永續指數成分股，獲頒成分股專屬企業標章。彰顯群益金鼎證券在ESG領域的耕耘，擁有卓越且穩定的表現。

通過台灣指數公司與富時國際有限公司的ESG準則及財務指標等評鑑標準。台灣永續指數採用符合國際標準的ESG評鑑模型，FTSE 使用其內部的 ESG 評級與數據模型進行企業的ESG分析，針對環境、社會、公司治理三大支柱，透過財務指標篩選出台灣上市成分股。且評比資料來源均採用公司公開數據，公平、公正毋庸置疑。

群益金鼎證券說，治理強調正直透明，為強化公司的經營管理與運作效率，董事會項下設有薪酬委員會與審計委員會，落實資訊充分揭露。

群益金鼎證券表示，重視員工為公司重要組成份子，鼓勵員工努力工作也注重身體健康，並提倡環保樂活的生活態度。公司努力營造健康安全的職場環境，除提供社團活動補助及定期辦理員工健康檢查、健康諮詢服務外，以及推廣諸多活動(例如：辦理促進健康講座、職場活力動動操及健康盒餐資訊等)。

群益金鼎證券的品牌價值為「Capital Care，群益關心您」，長期以來擔負起企業公民的角色，持續舉辦集團「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血活動；推動「群益愛閱讀」專案，關懷偏鄉教育，由員工擔任志工到認養的國小伴讀說故事。

群益金鼎證券為協助大專院校在學學生提早認識、體驗金融產業，並協助其確認未來職涯方向，進而縮短學用落差，積極辦理多元產學合作計畫，培養學生成為理論基礎與實務兼具之金融人才，在金融理財教育的人才培育上，善盡企業社會責任。

群益金鼎證券長期支持環境保護理念，優先考量綠色採購，採用具環保標章廠商產品。另公司內部落實垃圾減量，資源回收再利用。

群益金鼎證券連續多次入選台灣永續指數成分股，顯示群益金鼎證券在經營績效、環境保護、企業社會責任及公司治理方面的成績斐然，可說是台灣永續標竿企業。群益金鼎證券成立已逾30年，未來仍將持續秉持一貫信念落實社會關懷，善盡永續發展責任，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，持續提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。