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信驊超車大立光 奪回股后
台股今（5）日上漲逾百點，新一波股王爭霸戰再度上演。股王矽力-KY（6415）股票分拆前交易今日將落幕，昨日遭大立光（3008）超車的股后信驊（5274），最高到1,775元，早盤再度奪回股后寶座。
矽力-KY股票一拆為四即將展開，今日是分拆前舊股最後交易日，矽力-KY也是目前台股中唯一股價仍挺直在2,000元關卡的個股，早盤最高衝上2,605元，股價表現亮眼，帶動千金股同步大漲。
信驊今日開盤即上漲50元，隨後買盤湧進，最高到1,775元；大立光早盤開高走低，最高衝上1,760元，隨後股價滑落，最低為1,725元。
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