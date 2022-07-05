聯邦民生基礎建設股票入息基金 7月18日正式開賣

各國為對抗通膨的經濟衰退，陸續啟動基礎建設改革計畫，預估全球2022年到2024年基礎建設支出將超過70兆美元，對現有基礎建設做老舊汰換或做低碳轉型，中長期來看基礎建設將因此受惠。

聯邦投信將於2022年7月18日至7月22日公開募集聯邦民生基礎建設股票入息基金，該基金瞄準傳統及新型態基建，除布局在傳統鐵公基外，更順應時勢參與新型態基建的成長趨勢，掌握雙重紅利。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，伴隨著通膨居高不下、俄烏戰爭等不利因素，導致市場震盪加劇，投資風險擴大，投資人在如此環境下，如何挑選一個攻守俱佳的投資標的更難上加難。聯邦投信近年來積極擴展產品線，在產品設計上挖掘更多優質投資的貼近市場以滿足投資人需求。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華表示，聯邦民生基礎股票入息基金兼具防禦及成長雙重優勢。防禦型方面，該類資產(如水、電、瓦斯)受政府監管保護，且景氣循環較不敏感，定價通常與通膨連動同步上漲，除了產品價格穩定外，又有穩定現金流的特性。而在成長型方面，掌握潛在的基建利機，布局受惠經濟成長的使用者付費產業(如鐵路、公路、機場、港口、通訊)，且市場需求及企業收益會隨著經濟發展而攀升。

聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉表示，聯邦民生基礎股票入息基金具備強收益、強基建、強投組等三大特色：1.強收益：目標鎖定股利率平均6%以上之基礎建設與公用事業擁有較全球股票更高的收益率，以實質息收對抗通膨；2.強基建：除涵蓋傳統的水電瓦斯等民生事業，更囊括新型態基建，如汰舊換新、能源轉型、老年照護及5G電信，將基建商機一網打盡；3.強投組：聯邦投資研究團隊與全球第七大資產管理公司的紐約梅隆集團旗下Newton投資管理聯手打造；紐約梅隆集團投資經驗豐富超過200年，旗下共有8間投資資產管理公司，總管理資產規模高達2.4兆美元 。

陳慧蓉說，聯邦民生基礎股票入息基金因產品特性鎖定全球基礎建設概念的高殖利率股票且有每月配息的機制，適合尋找優質且固定的收益來源的投資人。隨著2022年全球經濟仍維持成長，預估基礎建設股未來深具潛在上漲動能，現階段投資人可以中長線布局策略，或定期定額方式布局，不僅能掌握股價、股息雙贏優勢，更能成為穩健或保守投資人，作為對抗通膨表現的資金避風港。