投資ETF =被動無腦賺錢？小心這些行為「很韭菜」 她曝光這解法

這幾年投資ETF成為熱門顯學，不過可不是隨便買ETF就等於被動投資，更不等於可以無腦賺錢喔，小心在不知不覺中慘慘淪為被收割的韭菜。

YouTuber摳摳整理了幾個新手常見的NG行為，提供給大家避免犯錯。

許多剛開戶，踏入股票市場的新手和小資族來說，會把ETF當成入門的第一步；摳摳帶大家突破盲點，順便提供簡單的解法。

溢價狂買

最近幾年一有熱門ETF掛牌上市，或是宣布超高配息，常會吸引瘋狂買盤出現，溢價(註*)高的時候超過5％都有。

這時搶買就可能成為套利機制下的韭菜；正常ETF大幅折價或溢價不會持續太久，下手記得先查詢。

（備註：溢價代表ETF的「市價」大於「淨值」，例如價值10元的商品消費者願意用12元購買。）

發行價越便宜越好？

這時代新ETF發行價格是越來越便宜，從25元、20元、漸漸的15元成為主流，讓小資族更容易參與投資，卻可能誤會低價就等於風險小、賠錢比較少。

這是錯誤觀念，用元大台灣50（0050）舉例：假設現在的股價是130元，投信可以發行只要13元的版本，帶投資人買到的內容物只會有1/10（成分股股數），漲跌的比例卻是一模一樣。

股利未投入

市場上季配息越來越多，畢竟台灣人喜歡領股利，不過若拿到的錢只拿去消費（吃喝玩樂），那投資的效果可是會大打折扣。

以最多人持有的ETF元大高股息（0056）追蹤的「臺灣高股息指數」為例，假設投資人從2009年初進場，領到配息就花掉，到了今年5月底的報酬率會是116.78％；而若有把股利再投入，同樣時間下的績效會是天差地遠359.55％，這就是複利的威力。

高股息≠高報酬

台灣市場上34檔國內股票型ETF裡面，高股息系列就佔了8檔，真是配息魅力無法擋，不過高股息不等於高報酬，比起殖利率的高低，投資人更該關心績效表現。

畢竟股息只是報酬率的一部份，還要算上「資本利得」（價差）才是總報酬。

在長期投資的過程中，肯定會遇上下跌和熊市的考驗，這時很需要克服人性弱點，至於解法那就是「定期定額法」。

圖／Ingimage

台股有50多年歷史，美股更長在100年以上，股市（指數）長期來看是持續上漲的，短期有波動很正常，靠定期定額來破除恐懼，不用再去猜測股價是在高點還低點。

只要把握兩個原則「長期投資」和「下跌不停扣」就對了。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫。