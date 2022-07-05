全球主要債市資金 多呈淨流出狀態

美國最新經濟數據偏低影響市場投資情緒，風險性資產走低，部分資金持續流入公債避險。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周全球主要債市資金面臨淨流出，其中投資級債單周淨流出金額來到46億美元較前一周收斂，但不論單周還是年初至今來看，仍為主要債市中淨流出最大者。

安聯投信表示，美國最新的消費相關數據表現較弱，市場對於終端需求以及經濟前景的擔憂仍未散去，投資市場資金情緒也明顯轉為防禦，部分資金持續流入如公債等防禦性資產。觀察市場情緒指標－美國10年期公債殖利率，過去一周內持續走低並收於2.88%，跌破3%關卡，而走高的美公債殖利率使債市中政府相關公債上周多微幅收紅，風險屬性較強的信用債則是相對走低，單周多有1%多跌幅，資金情緒相對保守。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，在中國封城對全球供應鏈及消費的影響、烏俄地緣政治動盪造成原油、食品價格大幅攀升，以及聯準會政策可能對經濟衰退帶來潛在影響的擔憂下，全球主要債券資產不論是從年初至今還是6月初至近期表現仍多呈逆風，其中又以新興市場相關債券跌幅較大；而在美歐等成熟市場資產中，則以美國短年期非投資級債較為抗跌，跌幅甚至緩於其他成熟市場公債與投資級債等傳統較被視為具有避險性質之債券。

謝佳伶表示，隨著債券價格資產大多走跌，收益率也明顯上升、投資價值開始浮現，但在此時投資債券時須留意不應僅單純選擇收益率看起來較高者，同時仍應留意相關資產經濟與企業基本面狀況，避開潛在的信用風險以及利率波動風險，避免獲得收益但資產本金受到侵蝕的狀況。

在基本面部分，謝佳伶表示，美國信用債受惠於較強健的經濟與企業體質，基本面明顯優於其他市場。從違約率來看，雖今年違約率微幅上升，但其實仍遠低於歷史均值，且明年違約率大幅攀升機率也低。此外，許多體質差的公司已於疫情期間被淘汰，許多美國企業目前致力於降低債務比重，信用體質佳；其次，過去違約的主要公司多為能源與原物料產業，而在當前的價格支撐下，相關產業違約率低；最後，美國信用債在2022、23年債務到期比率偏低，再融資壓力也相對有限。

在信用風險外，謝佳伶表示，在聯準會進入升息循環的此時，也應留意因美國公債殖利率走升對債券帶來的利率波動風險。相較於長天期的債券，存續期較短的債券因具較低利率敏感度的特性，承擔的風險較低，若進一步聚焦於短年期的非投資級債，便可在降低利率風險與資產本金波動的同時，仍可獲得非投資級債不錯的收益率。

從供需面來看，謝佳伶表示，今年美國非投資級債的淨供給較過往明顯減少、市場仍偏好高息產品、以及美元今年應會持續走強有利於美元資產等，均為對美國非投資級債後市的利多，也使其為各式債券資產中相對有支撐者，值得成為此時投資債券資產留意的資產。