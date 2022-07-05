亞洲不含日本與美國股市 迎來資金淨流入

美國最新經濟數據引發市場對經濟前景以及對聯準會後續可能加強升息步調的擔憂，全球市場股市持續震盪，資金流向分歧。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周除亞洲不含日本及美國股市外，全球其餘地區股市資金皆呈淨流出狀態，其中已開發歐洲單周淨流出54.99億美元，為全球市場中幅度較大者。

安聯投信表示，面對通膨與經濟衰退疑慮，美國最新消費相關數據不如預期，加上聯準會也表示經濟軟著陸面臨挑戰，股市資金持續流向包括能源、原物料及公用事業等防禦性類股。觀察全球主要股市上周表現，美股四大指數上周多有程度不一的跌幅，道瓊歐洲600與歐洲各國股市也大多走跌；亞洲市場則是漲跌互見，除中國大陸與香港股市主要指數收紅外，其餘多數國家股市大多走跌，新興市場股市過去一周也普遍承壓。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，金融市場現下仍受到許多不確定性的干擾，主要擔憂來自美國經濟可能降溫、企業獲利是否轉弱、利率走升、通膨偏高及地緣政治風險等面向，可能持續出現較高波動。不過在近期修正下，包括美股、可轉債以及非投資級債等美國資產的長期投資價值也逐漸浮現。

謝佳伶表示，觀察美國經濟，強勁的勞動市場及遞延消費需求可望支撐美股獲利，除此之外，近期的股市利多還包括買回庫藏股、增加股利發放、及併購活動的盛行。從價值面來看，美股標普500指數的預期本益比，已由今年初的21.4倍回落到當前約17.4倍，長期來看的投資價值浮現。

在可轉債部分，謝佳伶指出，發行可轉債者多為成長型企業，而今年成長股價格修正使可轉債價格同步走跌，然而相較發行公司的股票跌幅，可轉債的債券性質確實也提供一定的下檔保護；此外，可轉債在今年修正後價格跌至其債券底價，對股價的敏感度大幅下降、下檔參與率隨著市場修正而減少，已逐漸展現抗跌特性；最後，目前可轉債的殖利率顯走升，且若股市在未來出現反彈，也有隨著股市而上漲的空間，若將可轉債加入投資組合中，有望強化投組整體跟漲抗跌特性。

在台股部分， 針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場持續反應對於通膨壓力與經濟前景擔憂等不確定性，加上近日包括英、美與歐洲等央行總裁相繼示警通膨可能持續偏高，需採取迅速的行動加以對抗，再度引發市場對主要央行將積極升息的疑慮。

安聯投信台股團隊表示，今年市場變數明顯增多，近期在內外因數雙重壓抑下，股市波動加大。外在持續受到國際總經情勢如通膨、升息、地緣政治及消費需求下滑等因素干擾；內在部分則面臨部分資金轉向或鬆動所帶來的較大賣壓。

回到產業基本面，安聯投信台股團隊表示，庫存調整帶來的獲利下修風險近來持續發酵；此外，近期市場也開始大幅提前反映電子業下半年基本面可能不盡理想的預期，如6月終端需求下化、電源管理IC等從供應緊俏轉為跌價等狀況。

安聯投信台股團隊表示，因通膨相關壓力仍在，美國聯準會加速升息步調也為經濟前景帶來更多不確定性，而相關較大幅度升息也將帶來企業獲利下修循環。在投資上，目前仍建議以保守態度應對、靜待台股落底。