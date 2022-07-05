景氣擔憂加劇 資金擁抱防禦產業及債市

上周美國公布的經濟數據顯示景氣放緩壓力加重，拖累全球股市下跌2.15%，然如中港股市反應經濟數字反彈以及隔離政策鬆綁利多而逆勢走揚。產業表現也分道揚鑣，美國十年期公債殖利率跌破3%，美國防禦產業如公用事業類股逆勢上漲超過4%、醫療及民生消費類股亦小漲作收，但如消費耐久財、通訊服務及科技的跌勢仍重。

根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金回流，淨流入金額達116.41億美元，但仍無法填補前一周的流出缺口，資金主要回流美國為多，達88.58億美元，其次為中國的淨流入16.63億美元，但流出歐洲的規模擴大至11.42億美元。

產業ETF資金流向持續反應投資人對經濟前景的擔憂，流淨入產業除了防禦屬性的醫療保健和公用事業外，還包括科技產業的資金回流，反應公債殖利率驟降後之搶短操作。

富蘭克林證券投顧表示，暑期交投將較為清淡，投資人將持續在經濟數據和七月中旬登場的企業財報檢視基本面並尋找方向。根據Factset預估，史坦普500企業第二季獲利預估成長4.1%(原估5.9%)，將是2020年第四季來最小增幅，主要反應去年同期的高基期，以及成本上升、供應鏈中斷、勞動力短缺等逆風。財測展望亦為關注焦點，企業獲利在景氣放緩、成本上升及強勢美元拖累下恐面臨下修壓力，由於整體基本面不確定性較高，預期消息面將牽動股市震盪測底。

富蘭克林證券投顧建議以採取靈活彈性配置策略的美國價值平衡型基金為核心，讓經理團隊自動聚焦最具吸引力的收益和潛力機會。考量景氣有下行壓力，股票投資建議採取分批加碼及定期定額策略介入，看好基礎建設產業、公用事業產業及美國價值型股票型基金震盪後的反彈空間。另一方面，中國政策寬鬆且經濟有望逐漸走出谷底，積極者亦可留意中國股票型基金的轉機題材。債券部份，隨著債券殖利率彈升後評價面改善，可先留意投資等級債資產，例如產油重鎮波灣債市的布局機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，現階段投資首重管理通膨和利率上揚風險，並在震盪中尋找布局機會，投資級債的吸引力與公債的預期回報機會正在改善，股票則則看好公用事業、醫療和金融的前景。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，第三季全球總體經濟不確定性眾多，在股市波動下，看好基礎建設及公用事業產業具備通膨轉嫁、公司獲利和現金流量穩定及可預測性高的優勢。