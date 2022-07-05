7/5【早晨財經速解讀】台積電重挫3% 法說前頻破底 融資不死股價跌不停？0050配息1.8元 今年績效-25% 權值型ETF現在可買嗎？
台積電（2330）昨（4）日股價持續破底，終場收440元，跌幅逾2.9%，下探2020年11月2日以來低點。統計今年以來，台積電股價已下跌175元，跌幅近28.5%，市值蒸發4兆5,378億元。
知名半導體分析師陸行之在臉書直言，台積電下半年推出的3奈米（N3）製程「看來是一大敗筆」，希望公司不要在下周四（14日）的法說會上浪費時間談第2季財報數字。
「國民ETF」元大台灣50（0050）下半年預估配息出爐，每受益權單位預計發放1.8元，將於7月18日除息，這是元大台灣50自2016年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。
美股休市，台指期夜盤昨（4）日呈現震盪走高，盤中一度彈回14,200點之上，最高上漲73點並來到14,225點，但買盤追價不積極，漲點收斂至20點上下。展望後市，期貨商指出，台指期短期仍延續空方格局。
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