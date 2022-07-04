快訊

羽球／王齊麟、李洋確診新冠 退出大馬名人賽

30年老警察最後一天簽退 登記簿寫「林北不幹退休」引發熱議

午後豪大雨炸新北！新莊「水淹輪胎」馬路成小河 民眾機車用牽的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股價殺不停...存股族怎麼辦？ 大俠：專注本業，閒錢投資

聯合新聞網／ 張家麒
股市一直跌，手中的股票該停損，還是繼續持有放著領股息呢？ 圖／Ingimage
股市一直跌，手中的股票該停損，還是繼續持有放著領股息呢？ 圖／Ingimage

股市近期回檔，價格一直下殺，存股族該怎麼辦呢？

存股達人大俠武林在臉書上和粉絲分享存股的投資心法。

大俠表示，在長線投資中，永遠堅持「專注本業，閒錢投資」，再來就是挑出績優公司以及長期績效好的ETF

「然後就是買到漲、等到漲、把股息回買讓複利到漲。」

大俠強調，專注自身本業努力加薪，讓自己能在股市震盪行情中擁有更多資金可以買進更多便宜的股數，而股票要選擇投資能力圈以內的，「不然買了一堆能力圈以外的公司還以為是分散風險，恕不知這叫做買進一籃子的風險。」

大俠說明，假設投資人自己不小心腦衝在股市高點「重壓梭哈」怎麼辦呢？其實也別擔心，只要買的企業價值有持續上升，還是有機會能恢復利潤的，只是要多花點耐心跟紀律；要是公司有發股息，那就持續把股息回買，讓複利搞它到加速回漲。

但也一定會有人問「大俠，可是我買的公司很爛很投機誒，怎麼辦？」

大俠直言：「施主啊，爛公司你還敢高點重壓梭哈當長期投資？施主啊，先好好檢討自己膩；然後，投資佈局趁恐慌，別看新聞就重倉，否則到時受了傷，嘴裡到處吐芬芳。」

最後，大俠再次勸導，「千萬別在股市當巨嬰，衝高生育率。」

本文內容已獲 大俠武林 授權改寫。

存股 散戶投資人 股息 ETF 薪水 加薪

延伸閱讀

熊來了 國安基金護盤2原則

央行升息半碼...房價還是打不下來 為何不跟進美國一次升三碼？

除息前買進陽明...一直跌該停損嗎？ 網：息要填得起來才重要

永豐美國500大（00858）年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

相關新聞

台股收跌126.02點 三大法人買超14.89億

台股今（4）日開低震盪，高低點差距達245.37點，盤中雖數度翻紅，一度衝達14,412.47點，可惜仍是不敵賣壓，終場...

台積電股價續跌 台股終場跌126點收14,217點

台股今（4）日上沖下洗，盤中受美股電子盤下跌影響，盤中震盪幅度大，最高達14,412.47點，接近10點20分時，加權指...

展望下半年股市 羅瑋：股不再優於債 宜降低曝險部位

展望第三季股市走勢，富邦金首席經濟學家羅瑋博士認為，過去2年「股優於債」態勢即將轉變，第三季起資產配置應逐漸調整至「股債...

台積電領跌 股價再創新低點

護國神山台積電（2330）近日股價頻頻創波段新低，今（4）日收盤再創波段新低點440元，下跌13.5元，市值滑落至11....

斷頭、停損賣壓出籠 台股有望跌深反彈

台股今（4）日早盤受到現金除息蒸發點數、加上權王台積電（2330）ADR重挫影響，行情持續拉回，由於融資目前正面臨加速趕...

股價殺不停...存股族怎麼辦？ 大俠：專注本業，閒錢投資

股市近期回檔，價格一直下殺，存股族該怎麼辦呢？ 存股達人大俠武林在臉書上和粉絲分享存股的投資心法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。