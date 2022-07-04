股價殺不停...存股族怎麼辦？ 大俠：專注本業，閒錢投資

股市近期回檔，價格一直下殺，存股族該怎麼辦呢？

存股達人大俠武林在臉書上和粉絲分享存股的投資心法。

大俠表示，在長線投資中，永遠堅持「專注本業，閒錢投資」，再來就是挑出績優公司以及長期績效好的ETF。

「然後就是買到漲、等到漲、把股息回買讓複利到漲。」

大俠強調，專注自身本業努力加薪，讓自己能在股市震盪行情中擁有更多資金可以買進更多便宜的股數，而股票要選擇投資能力圈以內的，「不然買了一堆能力圈以外的公司還以為是分散風險，恕不知這叫做買進一籃子的風險。」

大俠說明，假設投資人自己不小心腦衝在股市高點「重壓梭哈」怎麼辦呢？其實也別擔心，只要買的企業價值有持續上升，還是有機會能恢復利潤的，只是要多花點耐心跟紀律；要是公司有發股息，那就持續把股息回買，讓複利搞它到加速回漲。

但也一定會有人問「大俠，可是我買的公司很爛很投機誒，怎麼辦？」

大俠直言：「施主啊，爛公司你還敢高點重壓梭哈當長期投資？施主啊，先好好檢討自己膩；然後，投資佈局趁恐慌，別看新聞就重倉，否則到時受了傷，嘴裡到處吐芬芳。」

最後，大俠再次勸導，「千萬別在股市當巨嬰，衝高生育率。」

本文內容已獲 大俠武林 授權改寫。