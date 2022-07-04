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台積電領跌 股價再創新低點

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
護國神山台積電（2330）近日股價頻頻創波段新低，今（4）日收盤再創波段新低點440元，下跌13.5元，市值滑落至11.41兆元。圖／聯合報系資料照片
護國神山台積電（2330）近日股價頻頻創波段新低，今（4）日收盤再創波段新低點440元，下跌13.5元，市值滑落至11.41兆元。圖／聯合報系資料照片

護國神山台積電（2330）近日股價頻頻創波段新低，今（4）日收盤再創波段新低點440元，下跌13.5元，市值滑落至11.41兆元。

美股道瓊指數上漲321.83點、漲幅1.05%，收31,097.26點；那斯達克指數上漲99.11點、漲幅0.9%，收11,127.85點；標普500指數上漲39.95點、漲幅1.06%，收3,825.33點；費城半導體指數下跌97.8點、跌幅、3.83%，收 2,458.5點。

台積電美國存託憑證（ADR）滑落至77美元，創波段新低，下跌4.75美元，跌幅5.81%，市值失守4000億美元關卡，滑落至3993.49億美元，被VISA超越，落居全球第13位。

台積電股價持續破底，上週五收在453.5元，創近20個月新低，大跌22.5元，市值失守12兆元關卡；不過，零股股東卻踴躍進場力挺，零股股東今年來激增逾30萬人。

台積電 零股

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