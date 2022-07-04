「選股不選市」 蕭乾祥看台股：萬四以下價值投資顯現

「跌至萬四以下可布局！」，展望下半年台股走勢，富邦投顧董事長蕭乾祥今表示，台股加權指數若跌至萬四以下，從本益比、本淨比角度，跌破萬四都值得投資；且短線融資減幅超過大盤跌幅、負乖離已大，第三季有醞釀中級反彈的契機，台股價值投資顯現，但強調應「選股不選市」，要避開可能衰退或有調庫存需求的產業。

富邦金控今舉行「2022富邦財經趨勢論壇年中場」，蕭乾祥指出，今年台灣經濟成長率受俄烏戰爭、上海封城等不利因素影響，表現明顯低於去年，但下半年經濟有望在疫情逐漸解封及進入傳統出口旺季的帶動下，逐漸回溫。

他認為，與主要國際市場基本面比較，台股股利殖利率僅次於新加坡，而經濟成長率表現也僅落後中國大陸及印度，兼具成長與殖利率優勢，也為台股的下檔提供基本面支撐力道。整體而言，雖然今年上市企業獲利成長趨緩，加上美國聯準會縮表市場降溫，因此，預估今年下半年台股加權指數本淨比區間將落在1.7至2倍之間，換算指數點位為14500至17000點。

選股方向上，持續看好碳中和的電動車及綠能、儲能族群；其次半導體產業雖然成長趨緩，但是在先進製程及功率半導體部分前景仍舊看好；另外在傳產績優指標股及金融產業的銀行類股，今年獲利表現仍可望穩定成長，投資人可以針對這5大族群的績優個股逢低布局。

蕭乾祥也說，台股經急跌後，第三季反彈機會大，也可從3大指標來看，第1是融資減幅已大於大盤跌幅；第2是日周線技術指標看低檔鈍化二次，第3是看跌深後季線16200、年線17000點乖離率過大，應會有像樣的中級反彈，第3季機率是大的，整體大盤以台灣經濟成長率、企業成長狀態及高殖利率情形，不認為還會繼續殺低。

北富銀資深副總吳薏菱則說，考量通膨、升息、俄烏戰爭、疫情及下半年美國期中選舉等因素，建議投資人可短期調高現金比重，應以多重區域、分散風險為主，並以全球市場為基礎。在類股應提高防禦型類股比重，例如必須消費、公用事業、健康照護、能源、原物料等產業，而待股市底部浮現，可長線分批佈局科技類股。

她也提到，債市部分在避險情緒再度轉濃下，預估10年美債殖利率波動加大、長債殖利率相對短債有下行空間，建議逢利率攀高分批建置公債、投資等級債。匯市部分，在避險情緒回升及利差因素影響下，預期美元指數仍將呈上揚趨勢，可視需求分批買進。

至於資產配置比重，吳薏菱說，在投資組合仍要維持部分現金，占比約15至20%，另考量經濟前景不確定性，股市風險偏高，因此股票占比約30至45%，至於債券占比則來到45至50%。