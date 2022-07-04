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台積電股價續跌 台股終場跌126點收14,217點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

台股今（4）日上沖下洗，盤中受美股電子盤下跌影響，盤中震盪幅度大，最高達14,412.47點，接近10點20分時，加權指數由紅翻黑，午後再次摜破前低，最低達到14,167.10點，終場下跌126.02點，收14,217.06點，成交量2,318.89億元；台積電（2330）終場下跌13.5元，收440元。

盤面上電子權值股力不從心，金融族群主力壓盤，不過航運、被動元件、電信、元宇宙族群相對抗跌、支撐大盤，法人建議，本周持續調整持股，建議操作回歸基本面，著眼6月營收公布表現。

華南投顧董事長儲祥生表示，目前市場信心仍不足，本周聚焦航運、IC設計和高本益比族群，預期上述三族群需出現止穩，才有機會帶動大盤上攻。

盤面上權值股表現偏弱，台積電受客戶砍單消息影響，股價續破一年半新低，盤中最低點達440元，終場收跌2.9%；鴻海今日除息1.7元，不過未能上演填息行情，盤中由紅翻黑，終場收跌0.9%。聯發科也表現弱勢，終場小幅收跌0.1%；聯電，力積電則由黑翻紅，收盤漲幅分別為0.2%和1.1%。

高價股表現突出，AES-KY和股王矽力-KY漲幅最多，達6%以上，大立光，力旺，譜瑞-KY，世芯-KY，亞德客-KY收盤漲幅落在1～3%；旭隼，祥碩漲幅則在1%之下；股后信驊相對弱勢，成為今日千金股中唯一收跌個股，跌幅落在2.3%。

貨櫃三雄尾盤出現漲勢收斂，萬海，長榮表現較佳，終場分別收漲4%和3.3%；陽明尾盤急拉收紅，終場收漲0.5%。航空雙雄也出現漲幅收斂，長榮航表現較強勢，終場漲幅維持在4%以上，華航則收漲2%。盤中長榮，長榮航成交量仍大，分別達12.7萬張和12.3萬張。

ABF載板三雄受南電6月營收交出亮眼成績激勵，股價齊揚，欣興收盤漲幅最多達2%，南電平盤作收，景碩則收漲1%以下。被動元件部分，國巨今日股價也受到營收表現帶動，加上開盤4分鐘內填息，影響終場收漲2%，凱美則強勢表態，收盤漲幅超過6%，華新科，聚鼎，今展科等股，終場漲幅在2%之上。

另留意電信和元宇宙相關個股，亞太電漲幅達4%以上，中華電，遠傳終場漲幅皆在2%左右；宏達電漲勢凌厲，終場攻上漲停板，收55.2元，威勝收盤漲幅達8%，晶豪科，位速，創意等股則維持3%以上漲幅作收。

長榮航 台積電

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