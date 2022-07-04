電子大廠除息不同調 國巨快速填息、鴻海陷貼息

台股今（4）日有26檔上市公司除息，尤以鴻海（2317）、國巨（2327）、友達（2409）、鴻準（2354）、國泰金（2882）等的除息表現備受關注，台股盤中高低點震盪達198點，除息個股表現也不同調，國巨每股配發10.10元現金股利，開盤後快速完成填息；鴻家軍有二檔同日除息，鴻海陷入貼息，鴻準則是穩步填息中。

鴻海每股配發5.2元現金股利，配息創下歷史新高，今日除息，除息參考價101元，早盤以100.5元開出，一度下滑至99.5元，失守百元關卡，跌幅1.48%，股價在隨後重新站上百元，但仍呈現貼息走勢。

鴻家軍旗下機殼廠鴻準也除息，每股配發現金股利1.7元，除息參考價45.3元，早盤以46元開出，一度拉升至46.6元，穩步邁向填息。

友達每股配發現金股利1元，除息參考價14.05元，早盤以14.05元開出後一度拉升至14.6元，朝填息邁進。

國巨除息表現亮眼，每股配發10.10元現金股利，除息參考價272元，早盤以277元開高走高，開盤約4分鐘就完成填息。

電子大廠之外，金控股今日則有國泰金除息，每股配發3.5元現金股利，除息參考價46.2元，早盤以45.5元開出，一度下滑至45元，盤中也陷入貼息窘境。