快訊

車禍和解賠150萬 對方死因竟是心臟病卻只能吞下

新竹章魚哥在這「里」 參選人鎖定指標里能突圍？

陽氣最旺的日子！今為天貺節「中午必做1動作」：轉運效果好

電子大廠除息不同調 國巨快速填息、鴻海陷貼息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（4）日有26檔上市公司除息，尤以鴻海（2317）、國巨（2327）、友達（2409）、鴻準（2354）、國泰金（2882）等的除息表現備受關注，台股盤中高低點震盪達198點，除息個股表現也不同調，國巨每股配發10.10元現金股利，開盤後快速完成填息；鴻家軍有二檔同日除息，鴻海陷入貼息，鴻準則是穩步填息中。

鴻海每股配發5.2元現金股利，配息創下歷史新高，今日除息，除息參考價101元，早盤以100.5元開出，一度下滑至99.5元，失守百元關卡，跌幅1.48%，股價在隨後重新站上百元，但仍呈現貼息走勢。

鴻家軍旗下機殼廠鴻準也除息，每股配發現金股利1.7元，除息參考價45.3元，早盤以46元開出，一度拉升至46.6元，穩步邁向填息。

友達每股配發現金股利1元，除息參考價14.05元，早盤以14.05元開出後一度拉升至14.6元，朝填息邁進。

國巨除息表現亮眼，每股配發10.10元現金股利，除息參考價272元，早盤以277元開高走高，開盤約4分鐘就完成填息。

電子大廠之外，金控股今日則有國泰金除息，每股配發3.5元現金股利，除息參考價46.2元，早盤以45.5元開出，一度下滑至45元，盤中也陷入貼息窘境。

除息 股利

延伸閱讀

永豐美國500大（00858）年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

7/4【早晨財經速解讀】國泰金除息殖利率破7% 壽險虧損7成 台積電遭砍單?ADR暴跌近6% 台股主跌段才剛開始?

鴻海等26檔除息登場 大盤指數減少約49.46點

想參加除權息哪天是最後買進日？ 專家：拿到股息「兩點判斷」讓利滾利

相關新聞

0050跌到1年半低點能買？30年股海老將教「賺價差進出點」：有錢就買獲利不難

今年台股從1萬8千點持續往下探。但，根據投信投顧公會統計截至5月底統計資料，台股ETF（國內指數股票型）規模來到6,562.71億元，今年以來，規模增加1637.88億元，成長33.25%。遠大於同期間境內基金規模衰退2.67%。

台股盤中上沖下洗 金融股壓盤、航海王回溫

台股今（4）日上沖下洗，盤中最低點再度摜破前低，達到14,226.62點，盤中由紅翻黑，跌幅逐漸擴大，電子權值股力不從心...

底部在哪裡？台積電早盤股價跌破450元

台積電（2330）上週五重挫，不少600元以上學長哀嚎，砍單傳聞風聲四起，引發不同意見論戰，台積電今（4）日股價持續重挫...

科技景氣下行 野村薦五產業八個股

總經波動、地緣政治干擾、消費轉向服務、供需轉趨平衡等因素，野村指出科技產業進入下行周期，宜保守看待，擇優選出部分具投資機...

富邦投顧展望下半年：大盤指數14,500-17,000點

如同富邦投顧董事長蕭乾祥在去年底預期，今(2022)年市場面臨三項調整，包括經濟成長趨緩、全球供應鏈重組導致通膨壓力及Q...

永豐美國500大（00858）年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

「股市修正怎麼辦？不怎麼辦，坐領股息沒毛病！」財經專家阿格力最近發現00858永豐美國500大的配息訊息，這檔半年配息的美股市值型ETF竟然單次的殖利率就快5%。 如果明年維持相同配息的話，年化殖利率就上看9%的本錢，到底怎麼辦到的？看看阿格力怎麼說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。