櫃買市場第3季投資人講座 暫緩辦理

櫃買中心為了讓投資人充分掌握台股投資趨勢，並了解櫃買市場交易制度及各項相關商品，今年共計規劃舉辦17場次的櫃買市場投資人講座，近期因國內新型冠狀病毒肺炎疫情仍處於高原期，原訂於第3季舉辦的三場次投資人講座將暫緩辦理。

櫃買中心表示，今年上半年櫃買市場投資人講座的影音檔，可至櫃買中心網站「櫃買影音專區」觀看(網址：https://www.tpex.org.tw；首頁\櫃買影音\投資人講座)，歡迎對櫃買市場制度及經濟情事動向有興趣的投資朋友多加利用。

今年櫃買市場投資人講座」第3季各場次原規劃將暫緩辦理：

1. 7月7日(星期四) 台中市南區台中路504號4樓(元富大裕分公司)

2. 8月9日(星期二) 新北市板橋區東門街30之2號10樓(大昌證券總公司)

3. 9月12日(星期一) 高雄市鳳山區中山路138號4樓(華南永昌證券鳳山分公司)。