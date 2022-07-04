台股開盤跌105點 台積電開盤下跌10.5元

台股今(4)日開盤上漲下跌105.25點，開盤指數14,237.83點，後跌勢收斂；台積電(2330)開盤下跌10.5元，開盤價443元。

群益投顧說，近日籌碼多殺多加速破底，已見恐慌性賣壓，短線等待止跌後觀察反彈強度，一旦反彈力道不足，出現狹幅走勢，慎防再走盤跌。

操作上，近日早盤容易見下殺清理融資，隨後盤中關注個股方面的拉抬，可以順勢短打因應,若大盤單日收復長黑K中值才算強勢反彈。盤勢回穩還得看半導體權值的賣壓是否減緩，確認有追價力道再出手搶短,近期市場會從公布6月營收數字找題材。

上周五(1日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲321.83點、漲幅1.05%，那斯達克指數上漲0.9%，標準500指數上漲1.06%，費半指數下跌3.83%。

第一金投顧表示，美國6月ISM製造業PMI指數不如市場預期，且新訂單為2020年5月以來，首度萎縮。聯準會亞特蘭大分行對第2季GDP季增年率的預測連續第二天下修，目前預估為-2.1%，衰退預期升溫導致利率期貨價格反映升息循環的利率高點僅3.5%。市場對聯準會升息預期降溫，上周五美股反彈，但美光財測大幅不如市場預期及台積電遭砍單的傳聞導致半導體族群集體重挫。

統一期貨說，台股上周五在三大族群齊跌下，加權指數開低走低大跌482.65點至14,343.08點，跌幅3.26%，續創逾一年半新低，成交值放大至3,000.98億元。

加權指數跌破2021年1月以來形成的頸線支撐持續走跌，日KD低檔鈍化，技術面呈現空頭排列，等待外資淨空單大幅回補，指數才有表現機會，目前指數呈現弱勢整理格局。

外資上周五期貨淨空單減少2,803口至15,293口，十大交易人與特定法人合計賣出4,456口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000之間，P/C Ratio降至0.55，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人上周五集中市場合計賣超62.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超118.5億元，投信買超14.1億元，自營商（自行買賣）買超46.1億元，自營商（避險）賣超4億元。