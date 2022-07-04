台股難脫震盪格局 短線應降低波動 尋找大型龍頭股

富蘭克林華美投信認為，由於大盤跌破一萬五關卡，短期內美國鷹派升息，吸引全球資金回流，台股仍處修正格局，建議近期操作應降低波動，尋找大型龍頭股或低波動，具有剛性需求的民生必需類股，逢低分批布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，近期歐美市場不好的情況下，再回頭觀察大中華區的股票表現相對較佳，中國大陸公布PMI數字50.2雖維持在榮枯線上，但解除封城後生產數字公佈並不如預期，因此中國這一塊仍需要再進一步觀察後續經濟數據，是否持續回溫，再帶動工業生產與出口的復甦。

由於美國市場波動較大，歐洲受到俄烏戰爭影響，通膨率也高漲，郭修伸認為，整個歐洲、大中華區表現若不佳，現在只能看美國市場是否能夠消費提升，建議投資人不妨降低波動度，逢低布局剛性需求類股，例如傳產類的民生必需品、電信類仍有機會out-perform。

另外，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，由於通膨高居不下，美國寧願採鷹派升息不惜影響經濟成長，也要將通貨膨脹率拉下來，也讓新興市場資金抽離，回歸美國市場，而台灣也不例外，外資持續流出，而部分大型股本周除息影響，也影響大盤點數表現。

針對台股操作上，周書玄表示，短期內資金將移往必需品類股，而台灣必須型消費類股種類較少，因此法人將資金移到大型龍頭股、低波動的類股，像傳產的食品、餐飲、百貨類的，另外科技類的電信、資訊通訊等也是資金避風港，投資人可以考慮這類低波動的股票。

展望七月，富蘭克林華美投信認為，台股大盤仍難脫震盪整理格局，指數仍處於修正階段，過去漲多的科技上游龍頭，可能成為賣出的標的，去年產業表現為上肥下瘦狀況，今年可能相反，建議投資人從大型龍頭股或低波動、民生必需品、電信事業，解封後實體通路消費增長的美妝通路、高CP值餐飲類等消費復甦中，尋找可以投資的標的，或利用台股基金逢低加碼、定期定額投資。