台股短線反彈或落底？永豐投顧：7月觀察三重點

台股指數6月重挫11.8％，永豐投顧說，7月若拜登取消中國大陸商品關稅，有望激勵投資人情緒，短線或可反彈，惟通過與否仍是未知數。 升息及經濟衰退驚慌失措情緒仍在，美股仍不穩定，7月升息3碼及9月升息兩碼已在預期中，惟7～9月CPI仍處高點，觀察市場反應，若利空不跌，才是底部顯現。

永豐投顧說，7月觀察三重點：

一、等待拜登政府祭出降通膨政策：目前拜登政府擬出三招企圖降低通膨，分別是1.取消中國商品關稅、2.課徵油商暴利稅、3.實施海運改革法。除了海運改革法已經由參眾兩院通過，等待拜登簽字外，其餘兩項仍在美國部會討論當中。

1.取消中國大陸商品關稅，消費者有感，因為美國每年自中國大陸進口商品約5,000億美元，根據2021年5月18日穆迪投資服務公司報告，美國加徵20％中國商品關稅，93％為美國消費者吸收，故取消中國大陸20～25％商品關稅，消費者會有感，股市可能先反應利多，但反應於CPI數據可能成效不大，因5月CPI大增主要來自於能源、二手車食品及住房價格，其年增率高達34.5％、22.7％、9.73％及6.9％，雖研調機構預估降低通膨效果有限，但有降溫總比沒策略來的好。

2.課徵石油暴利稅則是治標不治本，課徵暴利稅的目的在於讓企業降價或擴大投資，目前美國的大型油企像是艾克森美孚及雪佛龍，本來就在積極擴充油氣方面投資，新稅制並無提高生產誘因，況且目前美國頁岩油商缺工缺料：想大幅增產但有心無力，今年頁岩油產量可能只比去年增加3~5%，至於OPEC閒置產能也不多，因美國又制裁俄羅斯及伊朗，無疑雪上加霜，惟有俄烏戰爭結束，結束對俄羅斯石油禁令，才是油價下滑關鍵因素。

3.海運改革法，成效有限，海運改革法將提高主管機關對海運業務的監管權力，並限制海運業徵收特殊費的能力，美國塞港主因在於市場需求大增，導致港口設備及內陸運輸無法匹配所致，若市場供需吃緊狀態未解，海運公司仍可透過其他漲價方式反映市場機制的結果。

二、7月13日美國公布6月CPI、7月15日公布第2季GDP，利空再度測試底部美國第1季GDP 季增年率為-1.6％，7月15日將公布第2季GDP數據，屆時將左右美股走勢，永豐投顧預估美國第2、3、4季GDP為2.0％、2.4％、2.0％。至於市場擔憂的停滯性通膨發生的可能性不高。

三、美國超級財報周7月登場，關注企業是否下修獲利展望若以目前標普500的本益比來看，今年高低點價位對照PE在21～17.3倍，相較2020、2021年PE低點17.9倍及18.8倍來看，PE已低，目前大行預估2022年企業獲利成長10.8％，只是市場咸認為企業獲利仍有下修空間，甚至2023年企業獲利恐陷入萎縮。7月超級財報周登場，由先前英特爾示警及三星有暫停拉貨跡象來看，後續展望可能不利風險市場表現。