永豐美國500大（00858）年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

「股市修正怎麼辦？不怎麼辦，坐領股息沒毛病！」財經專家阿格力最近發現00858永豐美國500大的配息訊息，這檔半年配息的美股市值型ETF竟然單次的殖利率就快5%。

如果明年維持相同配息的話，年化殖利率就上看9%的本錢，到底怎麼辦到的？看看阿格力怎麼說。

00858要配息了 這次有夠大方

永豐美國500大（00858），這檔投資美國前500大市值公司的ETF即將要除息。

這次半年度的配息，是每受益單位預計配發1.128元；以7月1日最新的收盤價（24.68元）來計算，單次殖利率有4.57％；如果下次的配息跟這次金額差不多的話，換算下來年化的殖利率有將近9％。

年化殖利率9％的秘密

00858這次的配息錢從何而來？

00858這次並非單純把成分股，所要配發的股息配給股東而已，事實上也把2019年9月掛牌迄今，所累積不少已實現的資本利得，經過精算之後決定通通將它配發出來。

00858自2019年掛牌以來，這兩年半來累積的報酬大概是3成左右，其中只有2.63％的報酬來自於配息（00858累積報酬以資本利得為主，反映美股股息不高的狀況）。

會不會以後就變小氣了？

根據永豐投信表示，未來的配息都會朝向「資本利得配出來」的方向來進行。

除非...因近期美股在回檔，若不幸回檔到00858當初的發行掛牌價以下的話，那就可能配不出那麼好的股息了；若沒有前面的情況發生，相信後面的配息也是會相當不錯。

許多ETF的高股息來自資本利得，似乎已成近期投信的趨勢，高殖利率其實都是這樣來的；若回歸近期行情，牌勢不好的情況下，股息可以先「落袋為安」，思考低檔布局機會，也不會是一件壞事。因為存股族也可以持續況大單位數（再投入或買別的標的）。

00858在投資什麼？

00858名字永豐500大顧名思義就是投資美國前500大市值公司，因為是ETF所以每季會根據市值去調整成分股及權重。

前大10的成分股都是耳熟能詳的大公司，產業類股包含的範圍非常全面，所以你是想要投資美股的投資人，卻不知道從何開始，像這種打包美國前500市值的ETF，也不失為是一個好選擇。

美股最近「這麼辛苦」...還能買嗎？

美股最近雖然有很多的利空消息，且修正的幅度也不小，那ETF自然而然也是跌到「歪七扭八」。

不過以長期來看的話，現在其實是一個不錯的時間點；整理過去空頭的情況下，發生了什麼事情：

00858追蹤Stoxx 500 USA指數，在最近5次（上圖）比較大的美股修正的表現，修正的期間的回檔總是相當痛苦，但危機過後的報酬率卻相當驚人；5次修正，平均時間過了一年就有5成的報酬。

經濟其實長期來看還是一個往上的正循環，看到美國的四大指數長期以來也是往K線的右上角去走，耐心等待；分批投入；危機總會過去。

沒有人知道股市的底部在哪裡，但若是用閒錢分批買進的話，依照「微笑曲線」理論，經濟和股市長期市往上走的情況下，以長遠投資來看的話，勝算不會太差。

00858配息時程整理

00858是一檔半年，除息的月份分別為1月和7月，而最終實際的配息金額會在7月13的時候做最後的公告。

7月18日（周一）要除息，投資人想要領到股息，最後的買進日則在7月15日（週五）；而實際領到股息的時間點在8月18日。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。