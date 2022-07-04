關注7、8月企業法說市場反應 法人：Q3台股將反覆打底

時序進入第3季，市場也將迎來一連串重大事件，包括6月經濟數據公布及聯準會7月會議等。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，接下來企業第2季財報及第3季展望公布、通膨數據及聯準會利率決策，將左右下半年台股走勢。第3季看好受惠供應鏈恢復順暢或中國內需回升的類股，包括網通、汽車、工業電腦及伺服器等。

陳釧瑤表示，受到經濟成長放緩及高通膨侵蝕消費能力影響，消費性電子率先從第2季開始需求轉弱，後續半導體也出現庫存調整問題，使企業第2季財報不如預期及第3季展望下修可能性上升。但7、8月企業法說會後，面對第3季展望下調，市場若出現利空不跌的狀況，為較明顯的止跌訊號。

通膨及聯準會動向也是應關注的焦點。雖然近期油價與原物料價格，都出現回落跡象，使通膨放緩出現一絲曙光，但仍需觀察後續價格走勢，且原物料價格下跌反映到通膨數據上會有時間的遞延。7月13日，美國將公布6月通膨數據，屆時最新數據是否觸及高點回落，仍是關鍵。而聯準會將在7月26～27日召開利率決策會議，若通膨情勢改善，使聯準會升息壓力減輕，緊縮貨幣政策腳步放緩也會為市場帶來助益。

6月以來，美國公布5月通膨高於預期，迫使聯準會加速升息，拖累台股下跌。陳釧瑤表示，在通膨壓力未減輕前，第3季台股將反覆打底，須謹慎以待。但由於目前股市融資已減少，法人持股降低，在籌碼面極度悲觀下，大盤跌深後仍有機會反彈。

產業部分，看好網通、汽車、工業電腦及伺服器。這些族群過去受到晶片缺貨及漲價影響，出貨遞延、營收與獲利均受到壓抑。隨著供應鏈恢復順暢、其他產業對上游晶片需求轉弱，工業電腦與網通等相關類股，累積的訂單有望加速出貨。另外，為了支持經濟成長，中國大陸政府近期持續推出刺激內需方案，在政策帶動下，受惠中國內需回升的相關類股，也有機會出現較突出的表現。