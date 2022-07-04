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台開7月5日起 變更交易方法

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，台灣土地開發（2841）未在今(2022)年6月30日前召開今年股東常會，核有證交所營業細則第49條第1項第2款規定情事，對其上市有價證券併案列為變更交易方法。

台開公司因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，其上市有價證券迄今年4月6日業列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。

台開因未依法令期限公告申報2021年度及今年第1季財務報告，證交所自今年4月7日起停止其上市有價證券的買賣及自今年5月19日起對其上市有價證券併案停止買賣；台開今年2月7日發生存款不足的金融機構退票情事，且自變更交易方法後的次一營業日起三個月內未完成補正程序，證交所自今年5月11日起對其上市有價證券併案停止買賣。

經財團法人台灣票據交換所在今年6月24日公告通報台開公司有金融機構拒絕往來紀錄的情事，證交所已公告自今年8月4日終止其有價證券上市。

證交所 台開

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