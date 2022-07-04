7/4【早晨財經速解讀】國泰金除息殖利率破7% 壽險虧損7成 台積電遭砍單?ADR暴跌近6% 台股主跌段才剛開始?

台股6月大跌將近2,000點，多檔金控股現金股息殖利率向上攀升，包括本周除息交易的國泰金、開發金，以及下周接棒除息的中信金，這幾檔指標金控股的最新現金股息殖利率為5%至7%以上，投資價值逐漸浮現。

今（4）日除息的國泰金，股息殖利率則是從6.2%提高到7.04%。這些指標大型金控股的股息殖利率在股價大跌後均提高，投資價值彰顯，使得金控股的除息行情受到期待。

另2日傳出台積電（2330）遭到APPLE、NVIDIA以及AMD砍單；根據外媒報導，蘋果iPhone 14量產銷售目標已消減1成；而NVIDIA因為虛擬貨幣挖礦潮消退；AMD則消減6nm、7nm製程訂單約2萬片，傳出台積電為此尋找另外的產能填補缺口。

近日資深證券分析師杜金龍表示，台股目前已進入C波修正主跌段，不排除會回測萬四大關。台股初跌段跌3,002點，主跌段跌點一定會更多？