神祕大戶持續重兵布陣00632R 台股應聲破萬五

台股神祕大戶持續出手，上周持續重兵布陣元大台灣50反1（00632R），總持股維持在5萬張水準，且隨大盤應聲跌破萬五大關、上周收盤指數14,343點，成為波段少數大賺的市場贏家，未來動向引發業內、法人圈的高度關注。

國內大型券商高層透露，其實早在今年初開始，一些「VIP中的VIP大戶」，在美國聯準會當時即釋放即將升息的訊號後，就開始退出市場，就算部分還是有到貴賓室看盤的，也都是「眼動、手不動」，那怕是請營業員打出「溫情」牌，但成效相當有限、甚至還是不見下單大動作，因此，目前有神祕大戶在過去二周豪砸數億元手筆進場，已引起券商間的注意。

經了解，某大型券商的神祕大戶在6月中旬前，即偶見小幅加減碼00632R的動作，總體庫存大多是在「清零」的狀態，不過，自6月15日台股收盤指數在波段首次跌破萬六大關開始，當日即見大買近2,000張的動作，且在6月20、21日大盤激烈震盪、單日漲跌點都逾300點之際，都不見面臨遭軋空、獲利退場等動作，仍分別大買逾2.8萬張、逾1.7萬張的大手筆。

隨後，也不論行情起伏，仍多維持大買、小賣的操作策略，在行情反彈時、就多出現加碼的動作，再搭配部分小幅獲利了結的操作，但張數多僅百餘張、甚至不到百張；截至上周為止，神祕大戶在短短半個月時間中，對00632R的總持股，仍約達5萬張的水準。

法人圈並以其持有成本估算，目前已獲利逾千萬元，成為本波段市場少數的大贏家之一。

操盤人表示，該大戶看盤的眼光精準，抓到波段的轉折，自16,000點開始，分成多筆買入00632R 、並為「加空」的方式，使得持股到目前維持在5.2萬張的高峰水準，伴隨股市也連番破底的操作手法，到目前行情失守14,400點，千點的波段大修正，不僅未損分毫、還能獲利，績效遠遠擊敗眾多基金操盤人，令許多法人自愧不如，而目前最值得注意的是，若該大戶後續若開始出現大量賣出00632R的動作時，可能意味台股將展開新一波段反彈行情。