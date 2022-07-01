台股短短4天暴跌1204點 回檔至18個月新低

台股本周僅周一收紅，其餘四個交易日都下跌，連四黑之下，指數也跌掉1,204.93點，今（1）日收在14,343.08點，大跌482.65點，跌幅3.26%；PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，就技術面來看，指數仍處於築底型態，近期仍將維持大幅震盪築底走勢，短線須觀察量能、融資等籌碼面訊號。

台股本周下跌960.24點，跌幅6.27%，平均日成交金額2,588.94億元；若計算今年來，加權指數重挫3,875.76點，跌幅已超過兩成，達21.27%，OTC指數大跌27.16%。

台股指數大跌，本土法人本周仍力挺台股，自營商連續第2周買超台股40.83億元，投信回補54.62億元，僅外資撤出400.54億元，且連續4周站在賣方，三大法人合計單周賣超305.1億元。統計今年來，外資賣超台股金額已高達9,530.2億元，持續刷新單年歷史新高，自營商賣超1,489.86億元，僅投信逆勢買超1,468.33億元。

賴正鴻指出，台股近期快速下跌主要是反應電子業庫存調整和消費需求下滑，及美國第1季GDP終值遭到下修，經濟成長動能放緩疑慮再起，加上聯準會持續快速升息、通膨居高不下、能源價格位於相對高檔等狀況仍未改善，整體投資信心明顯不足，指數持續改寫今年新低，甚至來到18個月低點。

賴正鴻進一步表示，目前科技業調整庫存狀況開始擴大，加上美國經濟可能出現軟著陸，因此要見到指數止跌後迅速反彈的機率不高，且美股評價持續修正中，後續仍需觀察是否已完全反映，近期操作不宜躁進，可留意底部型態出現之優質個股。

不過就中長線角度來看，今年科技業庫存調整時程提前發酵，進入年底之後反而可能不會有庫存調整問題，而是由年底消費旺季包括雙11、聖誕節、農曆新年等，帶動一波旺季拉貨潮。

產業布局方面，賴正鴻說明，台股評價面已來到物美價廉，現階段只欠市場投資信心回穩，建議電子類股聚焦具備新平台轉換商機之相關零組件供應鏈，並尋找產業市占提升個股，另外，包括工具機、設備自動化、AI、汽車零部件、電動車等產業都已看到已陸續復甦，需求成長，為下半年可留意的選股方向，可逢低分批承接。