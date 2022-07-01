快訊

起身回台灣 李立群「歸心似箭」認：很渴望回家

高雄雷雨大作！5718戶停電原因曝光 搶修工作恐受影響

台股短短4天暴跌1204點 回檔至18個月新低

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股繼日前重挫414點，今（1）日再度大跌，大盤終場重挫482.65點，收14,343.08點，成交量3,000.98億元。記者余承翰／攝影
台股繼日前重挫414點，今（1）日再度大跌，大盤終場重挫482.65點，收14,343.08點，成交量3,000.98億元。記者余承翰／攝影

台股本周僅周一收紅，其餘四個交易日都下跌，連四黑之下，指數也跌掉1,204.93點，今（1）日收在14,343.08點，大跌482.65點，跌幅3.26%；PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，就技術面來看，指數仍處於築底型態，近期仍將維持大幅震盪築底走勢，短線須觀察量能、融資等籌碼面訊號。

台股本周下跌960.24點，跌幅6.27%，平均日成交金額2,588.94億元；若計算今年來，加權指數重挫3,875.76點，跌幅已超過兩成，達21.27%，OTC指數大跌27.16%。

台股指數大跌，本土法人本周仍力挺台股，自營商連續第2周買超台股40.83億元，投信回補54.62億元，僅外資撤出400.54億元，且連續4周站在賣方，三大法人合計單周賣超305.1億元。統計今年來，外資賣超台股金額已高達9,530.2億元，持續刷新單年歷史新高，自營商賣超1,489.86億元，僅投信逆勢買超1,468.33億元。

賴正鴻指出，台股近期快速下跌主要是反應電子業庫存調整和消費需求下滑，及美國第1季GDP終值遭到下修，經濟成長動能放緩疑慮再起，加上聯準會持續快速升息、通膨居高不下、能源價格位於相對高檔等狀況仍未改善，整體投資信心明顯不足，指數持續改寫今年新低，甚至來到18個月低點。

賴正鴻進一步表示，目前科技業調整庫存狀況開始擴大，加上美國經濟可能出現軟著陸，因此要見到指數止跌後迅速反彈的機率不高，且美股評價持續修正中，後續仍需觀察是否已完全反映，近期操作不宜躁進，可留意底部型態出現之優質個股。

不過就中長線角度來看，今年科技業庫存調整時程提前發酵，進入年底之後反而可能不會有庫存調整問題，而是由年底消費旺季包括雙11、聖誕節、農曆新年等，帶動一波旺季拉貨潮。

產業布局方面，賴正鴻說明，台股評價面已來到物美價廉，現階段只欠市場投資信心回穩，建議電子類股聚焦具備新平台轉換商機之相關零組件供應鏈，並尋找產業市占提升個股，另外，包括工具機、設備自動化、AI、汽車零部件、電動車等產業都已看到已陸續復甦，需求成長，為下半年可留意的選股方向，可逢低分批承接。

台股指數 美國經濟 台股

延伸閱讀

台股進入熊市 沈榮津：國安基金必要時進場穩定股市

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

台股上半年 寫三大最慘紀錄

作帳變結帳 台股失守「萬五」

相關新聞

那些年我們一起押的台積電 這四家公司慘遭套牢

台積電（2330）今（1）日收在453.5元，股價持續破底，除了不少投資人遭套牢之外，有四家原本想抄底買進的公司也是慘遭...

台股短短4天暴跌1204點 回檔至18個月新低

台股本周僅周一收紅，其餘四個交易日都下跌，連四黑之下，指數也跌掉1,204.93點，今（1）日收在14,343.08點，...

儲能系統勢在必行 台股電力公司概念整軍待發

在今年3月大停電後，缺電與電力穩定供應成為未來盤面重要課題之一。投資人不妨聚焦電力電線電纜、重電設施等，其中老牌重電龍頭如士電、華城、中興電、亞力各擅勝場。

7月除息大作戰 搭3大要點鎖定質優股

台股邁入除權息旺季，不管個股在除息前或除息當天，6月份的盤面，都可以看到外資賣股的態度，因此，投資人今年是否要參與除息，必須先看外資態度，再看個股本身。

台股進入熊市 沈榮津：國安基金必要時進場穩定股市

台股遇恐慌性賣壓，行政院副院長沈榮津今天信心喊話，台灣基本面良好，呼籲投資人要對台灣經濟以及台股有信心，國安基金必要時將...

台積電股價守450元！台股只剩六千金

台股今（1）日持續重挫破底，終場下殺近500點，台積電（2330）股價再創波段新低，收在453.5元；千元高價股也紛紛走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。