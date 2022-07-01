劉宗聖 當選投信投顧公會理事長
投信投顧公會今（1）日舉行第九屆第一次會員代表大會，除通過討論事項並改選理監事，選出23席董事、七席監事，由元大投信董事長劉宗聖下午５時許順利當選。劉宗聖表示，感謝原理事長張錫、感謝主管機關對業界的支持。
投信投顧公會今天改選理事長選情雖然和平，但會員報到異常踴躍，開會前甚至可以看到各家投信投顧董事長、總經理排隊等報到的罕見景象。
今天當選的23名理事，包括富蘭克林華美投信董事長黃書明、凱基投信董事長丁紹曾、群益投信總經理陳明輝、元大投信董事長劉宗聖、第一金投信董事長尤昭文、施羅德投信總經理謝誠晃、聯博董事長翁振國、國泰投信總經理張雍川、台新投信總經理、貝萊德投信總經理余曉光、宏力投信總經理馬瑜明、安聯投信總經理段嘉薇、安聯投信總經理馬文玲、中國信託投信總經理張浴澤、摩根投信董事長唐德瑜、華南永昌投信總經理吳嘉欽、富邦投信副總林欣怡、保德信投信張一明、滙豐中華投信總經理焦新、宏遠投顧董事長陳宏達、富達投信董事郭秀鳳、復華投信總經理周輝啟、萬寶投顧創辦人朱成志。
七席監事，包括國泰投信董事長張錫、富蘭克林證券投顧總經理黃琡珺、瀚亞投信組總經理王伯莉、景順投信總經理蕭穎雋、統一投顧董事長黎方國、合庫投信董事長林柏裕、統一投信總經理董永寬。
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