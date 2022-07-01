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證交所：上市公司過去一年27件庫藏股執行率達100%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所統計，自去年7月1日起至昨（30）日止，上市公司執行買回庫藏股計有56件、47家公司，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數46件，其中，執行率達100%計27件、執行率低於50%有二件。

證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，證交所按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

庫藏股 上市公司

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