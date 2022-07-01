那些年我們一起押的台積電 這四家公司慘遭套牢

台積電（2330）今（1）日收在453.5元，股價持續破底，除了不少投資人遭套牢之外，有四家原本想抄底買進的公司也是慘遭套牢，包括綠電（8440）及子公司、中環（2323）、國賓（2704）、萬海（2615）今年來買進台積電的價格都在500元之上，平均每股買進價格以中環的526.56元最低，最高則是綠電的588.14元；不過，有一家公司早在2020年以每股275.1元買進台積電，若都未賣出，至今仍是獲利。

台股今（1）日收在14,343.08點，重挫482.65點，權王台積電盤中一度下滑至452.5元，終場收在453.5元，下跌22.5元，跌幅4.72%，市值降至11兆7,594億元；統計從年初高點688元下跌以來，股價跌掉234.5元，市值縮水6.08兆元。

台積電股價跌破600元之後，除吸引散戶、零股投資人進場買進之外，也有不少公司想進場抄底，沒想到，即使基本面表現優，但在大環境不佳的影響下，台積電股價仍是一路下跌，失守500元關卡，甚至往下探到面臨450元的保衛戰，也讓不少買在500元以上價位的公司因此套牢，但如果未認賠處分，仍是有機會等待台積電反彈解套。

台積電股價持續破底中， 綠電在6月30日公告表示，與重要子公司綠電資源開發公司分別買進台積電130張及36張，每股價格分別是588.14元，及563.43元，合計共投入9,674.1萬元；以台積電今日收盤價來看，綠電今年來買進台積電目前陷入套牢窘境。

綠電公告買進台積電，自今年1月14日至6月30日，合計買進台積電130張，交易金額7,645.8萬元，每股交易平均價格588.14元；迄目前為止，累積持有台積電65張，累積持有金額3,701.7萬元。

綠電重要子公司綠電資源開發公告表示，最近一年累積取得有價證券達公告標準，從今年2月23日到6月30日買進台積電36張，交易金額2,028.3萬元，每股交易平均價格563.43元；迄目前為止，累積持有台積電34張，累積持有金額1,941萬元。

中環今年來已5次公告買賣台積電，其中兩次賣出，都是虧損，除1月間處分台積電虧損117.55萬元外，最近一次公告賣出台積電則是在5月31日，慘賠1,272.99萬元，但是，今年來則有3次公告買進台積電，即使5月底的處分損失逾千萬元，仍再回補台積電590張，每股均價526.56元。

中環今年公告買進台積電3次，最早是今年1月21日公告取得台積電502張，每股均價600.97元第二次是4月27日公告買進515張，每股均價586.92元；最新一次的公告則是6月13日，自4月28日至6月13日取得台積電590張，每股均價526.56元，交易金額3.1億元。

萬海4月12日公告，自2021年9月22日至2022年4月12日，共買進台積電562張，交易總金額3.26億元，平均價格581.56元，累積持有台積電946張，金額4.5億元，持股比0.003%，取得目的為增加投資收益。

國賓今年來持續操作台積電，在3月9日公告買進550張，每股價格566.89元；3月17日則公告處分台積電740張，每股價格580.92元，交易總金額4.29億元，處分利益750.72萬元；另外，4月8日公告買進台積電，交易日期為3月10日到4月8日，買進540張，每股價格574.72元，交易總金額3.1億元； 迄目前為止，累積持有台積電350張，金額1.99億元，持股比0.001%。

包括綠電及及重要子公司、中環、萬海及國賓，今年來買進台積電的價位不到600元，但仍落在500元以上，以台積電今日收盤價453.5元來看，價差達73.06~134.5元，都呈現在套牢的窘境中。

不過，龍巖（5530）早在2020年就買進台積電，如果都未處分，至今仍是獲利，龍巖在2020年3月27日公告買進台積電1,121張，每股價格275.1元，交易總金額3.08億元，買進時間為2020年3月11日至27日。