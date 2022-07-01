台積電股價守450元！台股只剩六千金
台股今（1）日持續重挫破底，終場下殺近500點，台積電（2330）股價再創波段新低，收在453.5元；千元高價股也紛紛走跌，力旺（3529）股價跌破千金，收在今日最低價位960元，台股僅剩六檔千金股。
台股繼6月30日大跌414.4點，滑落至14825.73點，創近一年半來新低後，今日持續弱勢表現，終場下跌482.65點，收在14343.08點。
台積電ADR昨日收在81.75美元，下跌1.90美元，跌幅2.27%；台積電今日股價開低走低，終場收在453.5元，再創波段新低，下挫22.5元，市值跌破12兆元關卡，滑落至11.76兆元。
韓國半導體廠三星（Samsung）6月30日搶先宣布3奈米製程量產，業界普遍認為宣示意義大於實質效果，仍舊看好台積電3奈米下半年量產，將贏得蘋果（Apple）等大廠訂單，又助於營收再創新高。
台股千元高價股股價也紛紛走弱，股王矽力-KY（6415）跌破2,300元，終場收在今日最低價位2250元，大跌145元，成為台股股價2000元以上的個股。
台股千金股僅剩矽力-KY、信驊（5274）、大立光（3008）、旭隼（6409）、譜瑞-KY（4966）及祥碩（5269）六檔。
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