台積電股價守450元！台股只剩六千金

7、8、9月是股市的熱門的除權息行情月份，有不少投資人因為疫情這一兩年才投入股市，對於除權息存有不少疑問。 對此，財經專家阿格力整理三個最常被問到的問題，為大家來解答！

2022-07-01 14:09