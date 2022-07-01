快訊

重複感染定義公布 發病1~3個月內「符合2條件」就算

本土+3萬5699、境外+101 台中、新北5千多例位居一二

增221中重症、121死亡 18歲少女未打疫苗 肺炎併呼吸衰竭亡

想參加除權息哪天是最後買進日？ 專家：拿到股息「兩點判斷」讓利滾利

聯合新聞網／ 張家麒
想要領到股息？「最後一日」前買進都可以參與除權息！ 圖／Ingimage
想要領到股息？「最後一日」前買進都可以參與除權息！ 圖／Ingimage

7、8、9月是股市的熱門的除權息行情月份，有不少投資人因為疫情這一兩年才投入股市，對於除權息存有不少疑問。

財經專家阿格力整理三個最常被問到的問題，為大家來解答！

1、哪時候買進才能參加除權息？

怎麼算「最後一天」；買進才可以參加除權息？

舉例：猶如學生時代的段考，通常臨時抱佛腳的學生都會在考試日期「前一天」才開始讀書；其實領股利也是一樣。

以和潤（6592）為例，7月12日當天要除息，配發4.2元的現金股利，所以投資人僅需要在7月12日前一天的交易日，也就是7月11日前買進，都可以參加除息。

簡單來說，只要在除權息的前一個交易日進場（最晚買入的日期），統統都可以參與到除權息。

2、除息之後何時領到錢？

但之後一定也會有疑惑，奇怪了！除權息日子過了，可是錢為什麼還沒進來呢？

通常除息後，大多數的公司，會需要一個月的時間，錢才會匯進投資人的戶頭。

不過還是以公司公告為準；再舉和潤（6592）為例，7月12日除息日，但錢7月29日就股利就發放了。

3、股息再投入？先檢查這個條件！

領到股利是否能夠再投入呢？

不一定，建議觀察公司營運有沒有成長！看公司的成長性而定。

以和潤（6592）為例，第一季EPS年增雙位數，且前五個月營收年增也是雙位數，甚至創下歷史新高；公司獲利有成長，就值得持續投入，讓利能夠持續的滾利。

相對再舉另外的例子來看，比如電信三雄：

中華、遠傳、台灣大看到這三家公司他們的股利發放(如下圖)。

觀察到電信業者這幾年的EPS，其實都是處在一個比較沒有成長的情況。

況且，這三檔股票的股價都衝高（投入的話成本更高）；因為今年的股市不好，外資在國內又有持股的限制，一定要把錢用來買股票的前提下，自然就會轉向這種比較「防禦型又有殖利率保護」的公司。

如果存股的公司「成長性」看不到了，以及當下的「股價位階」，跟過去比較起來算是一個比較高檔的價位，那不如去存其他還有成長性的公司。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。

股利 除權息 阿格力 成長性 EPS

延伸閱讀

超噁男友「內褲重複穿、垃圾爬滿蟲」 她崩潰喊：愛不下去

台灣珍奶之父染疫猝逝 生前一度受疫情打擊虧損巨大

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

比跑外送還累！台大男考上公職超後悔 曝薪水「以為是人生轉捩點」

相關新聞

台股42檔跌停、重挫482點再破底 三天跌掉千點

台股本周跌跌不休，高價股今（1）日終場僅剩六千金，加上通膨壓力影響，淪為亞股最弱，加權指數再次破底，達近兩年最低14,3...

持股兩年變負報酬！台積電股價回測460元 市值跌破12兆元

受美國聯準會升息帶動國際資金流動，台積電（2330）股價今年以來積弱不振，今日股價回測460元關卡，換算持股兩年股東加上...

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

台股今（1）日開盤下跌13.6點，開盤指數14,812.13點，早盤跌逾百點，一度來到14,699.83點；台積電（23...

台積電跌到476元「大棵韭菜」是它？這2家公司砸近1億抄底

全球升息和經濟衰退擔憂揮之不去，台股投資人信心不足，週四(6/30)指數殺破萬五關卡，收14825.73點當天最低點，創近1年半新低，整個6月指數暴跌1982點，而權值股台積電(2330)也跌破前低、續創波段新低476元...

想參加除權息哪天是最後買進日？ 專家：拿到股息「兩點判斷」讓利滾利

7、8、9月是股市的熱門的除權息行情月份，有不少投資人因為疫情這一兩年才投入股市，對於除權息存有不少疑問。 對此，財經專家阿格力整理三個最常被問到的問題，為大家來解答！

市場轉差？這檔龍頭股兩天吃兩根跌停

元太（8069）積極布局電子紙領域，股價從2020年封關的45.8元一路往上漲，今年6月10日衝上219元的高價，但從日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。