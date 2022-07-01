想參加除權息哪天是最後買進日？ 專家：拿到股息「兩點判斷」讓利滾利

7、8、9月是股市的熱門的除權息行情月份，有不少投資人因為疫情這一兩年才投入股市，對於除權息存有不少疑問。

財經專家阿格力整理三個最常被問到的問題，為大家來解答！

1、哪時候買進才能參加除權息？

怎麼算「最後一天」；買進才可以參加除權息？

舉例：猶如學生時代的段考，通常臨時抱佛腳的學生都會在考試日期「前一天」才開始讀書；其實領股利也是一樣。

以和潤（6592）為例，7月12日當天要除息，配發4.2元的現金股利，所以投資人僅需要在7月12日前一天的交易日，也就是7月11日前買進，都可以參加除息。

簡單來說，只要在除權息的前一個交易日進場（最晚買入的日期），統統都可以參與到除權息。

2、除息之後何時領到錢？

但之後一定也會有疑惑，奇怪了！除權息日子過了，可是錢為什麼還沒進來呢？

通常除息後，大多數的公司，會需要一個月的時間，錢才會匯進投資人的戶頭。

不過還是以公司公告為準；再舉和潤（6592）為例，7月12日除息日，但錢7月29日就股利就發放了。

3、股息再投入？先檢查這個條件！

領到股利是否能夠再投入呢？

不一定，建議觀察公司營運有沒有成長！看公司的成長性而定。

以和潤（6592）為例，第一季EPS年增雙位數，且前五個月營收年增也是雙位數，甚至創下歷史新高；公司獲利有成長，就值得持續投入，讓利能夠持續的滾利。

相對再舉另外的例子來看，比如電信三雄：

中華、遠傳、台灣大看到這三家公司他們的股利發放(如下圖)。

觀察到電信業者這幾年的EPS，其實都是處在一個比較沒有成長的情況。

況且，這三檔股票的股價都衝高（投入的話成本更高）；因為今年的股市不好，外資在國內又有持股的限制，一定要把錢用來買股票的前提下，自然就會轉向這種比較「防禦型又有殖利率保護」的公司。

如果存股的公司「成長性」看不到了，以及當下的「股價位階」，跟過去比較起來算是一個比較高檔的價位，那不如去存其他還有成長性的公司。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。