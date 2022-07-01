市場轉差？這檔龍頭股兩天吃兩根跌停

元太（8069）積極布局電子紙領域，股價從2020年封關的45.8元一路往上漲，今年6月10日衝上219元的高價，但從日卻出現重挫，股價直接失守5日線及月線，今（1）日也是開低走低，重挫至跌停170元，連吃兩根跌停，股價回測半年線。

元太董事長李政昊日前才表示，歐美市場對電子貨架標籤（ESL）需求大增，未受通膨壓力的影響，元太產能供不應求，隨著新產能陸續開出，看好營運將逐季成長，且「未來幾年也會很好」。

美系外資日前也首度將元太納入追蹤個股，給予加碼評等，目標價上看275元，主要就是在無紙化趨勢下，看好元太ESL的發展。

元太積極在電子紙領域布局，今年首季合併營收59.6億元，為近11年同期新高，稅後純益14.6億元，每股純益1.28元。首季毛利、營業利益及淨利為歷年同期次高；電子紙因客戶需求遠大於產能，推升5月合併營收衝上25.64億元，月增7.9%，年增107.2%，累計前五月合併營收109.02億元，年增53.5%。

元太股價近兩年來一路往上走高，2020年以45.8元封關，2021年的封關價位為151元，去年漲幅高達229%，今年來股價仍持續向上拉升，高點達219元，但昨日卻出現重挫。

外資昨日賣超元太5,036張，終止連五買，投信買超140張，連五買，自營商買超263張，合計三大法人賣超4,633張，昨日收在跌停188.5元，今日早盤以182元開出，下跌6.5元，盤中賣壓加重，股價再重挫至跌停170元，下跌18.5元，失守季線，排隊賣單逾2,700張。