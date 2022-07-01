台股盤中大砍近400點 法人：止跌訊號出現 布局時機到

台股今（1）盤中受到通膨壓力影響，加權指數再度摜破前低，盤中大砍將近400點，殺至14,420.8點，櫃買指數同步下殺探底，盤中最低達175.17點，雖然盤面上表現慘淡，不過跌停家數卻僅六家，漲停家數為兩家，顯示台股仍然有撐。

投信投顧公會理事長張錫表示，從美國股市表現和經濟數據觀察，目前已有止跌回溫訊號，且無經濟衰退風險，預期只要美國聯準會7月公布升息3碼，將有效抑制通膨，為股市帶來穩定，建議投資人7月可布局電動車、5G、高速運算族群。

觀察今日盤中資金流向，電子族群占比將近六成，運輸產業占比11%，金融族群、生技醫療產業則分別占比3%和2%。

權值股中，除了鴻海（2317）表現相對有撐，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）等股都紛紛再次破底，不過聯電盤中跌幅較小，僅0.9%，鴻海股價則相對有撐，盤中下跌2元，保持在107元附近震盪，台積電盤中跌幅則達3.4%左右。

另外留意到高價族群，今日盤中一度僅剩六千金，力旺（3529）跌破千元大關，盤中最低達989元，後續在1,000元附近震盪，而股后信驊（5274）則跌勢最重，盤中跌幅7.9%，股王矽力-KY（6415），譜瑞-KY（4966），祥碩（5269），世芯-KY（3661）的盤中跌幅落在3～5%之間，亞德客-KY（1590），AES-KY的盤中跌幅則維持在1～2%。大立光（3008）和旭隼（6409）盤中持續在平盤上下震盪。

航運族群部分，貨櫃三雄齊跌，不過相較前兩日，今日盤中跌幅維持在2%之下，表現相對穩定，盤中成交量分別為長榮（2603）8.8萬張，陽明（2609）4.4萬張，萬海（2615）1.7萬張；航空雙雄今日則跌勢較重，盤中跌幅皆達3%，長榮航（2618）盤中成交量達8.4萬張，華航（2610）則達4.1萬張。

盤面上相對有撐的族群為傳產股，從成交量來看，宏達電（2498）、中興電（1513）和漢翔（2634）為金日成交量大且上漲的個股前三名，盤中漲幅分別為1.3%、2.0%、3.4%，另外還有中鋼（2002）、台泥（1101）、威勝、中華電（2412）等股，盤中漲幅維持在1～2%。

生技醫療族群中，盤中漲勢擴大的個股有星寶國際（6130）、岱宇（1598），漲幅分別達4%和3%，晶碩（6491）、樂威科-KY、霈方則維持1%以上漲幅。