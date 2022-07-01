台積電股價再創今年波段新低 今年市值蒸發近6兆

台股多頭指標，同時也是權王的台積電（2330），受到外資持續將資抽離台股，台積電成為提款機影響，台積電今日股價持續探底，盤中跌破460元關卡，一度跌至454.5元，再創下今年新低，累計台積電今年市值從年初最高價688元，跌幅高達33.9%，市值蒸發6兆元，逾百萬股民內心淌血。

累計台積電今年市值已由17.8兆元，跌落12兆元之下，降到11.78兆元，由於外資賣超尚無停 止跡象，台積電股價恐面臨450元保衛戰。

法人透露，台積電今年營收成長可達三成，持續創新高，每股純益有機會挑戰三個股本，換算本益降至15倍，加上公司對未來五到十年營收成長仍持高度信心，雖然短線因升息、通膨及疫情等因素，造成投資人持股信心不足，但公司仍強調股東要對台積電中長期成長有信心。

外資今年賣超台積電高達75萬6,241張，不過今日賣超已非過去連續數十個交易日一直賣，賣超主要反映美國ADR價格下跌；外資近連三日賣超台積電合計1萬5,758張。