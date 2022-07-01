無懼台股殺聲隆隆！這類股股王、股后盤中大漲逾6%

無懼台股殺聲隆隆，高價百貨類股今（1）日漲勢整齊，百貨類股股后寶雅（5904）在買盤推升下，一路震盪走高來到340元，漲幅逾7%，一舉創下兩個多月來新高。另外，昨日除權息的富邦媒（8454）今日延續昨日漲勢，盤中來到679元，漲幅逾6%，穩步邁向填權息之路。法人表示，寶雅進入暑假旺季，營運具成長動能，加上國人生活型態走向與疫情共存，6月開始客流量回籠，同店營收將轉正成長，且本益比已在歷史區間下緣，吸引買盤低檔承接。

經濟部電價費率審議會日前拍板用電大戶7月1日起調漲15%、平均調幅也有8.4%，但為穩定物價，且考量內需產業剛從疫情復甦，暫不調漲賣場、百貨、餐飲、電影院、健身房。百貨類股今日股價表現普遍抗跌，包括統一超（2912）、全家（5903）、遠百（2903）股價維持在紅盤震盪，加上高價股帶頭，上市百貨類股指數今日盤中來到287.91點，漲幅1.5%。

寶雅日前在股東會上發表對下半年營運看法審慎樂觀，由於暑假向來是寶雅的旺季，學生消費力出籠，加上夏季防曬、美白保養品、彩妝品需求增加，可望帶動一波業績成長。另一方面，寶雅今年維持展店動能，預計將開30家寶雅、寶家也會持續展店，且今年展店的力道主要將放在下半年，尤其本土疫情降溫，消費力持續回籠，可望提升公司持續開新店的信心。

零售業今年上半年受到疫情影響，尤其4月開始本土疫情升溫，更是重創零售業來客數。不過，法人表示，疫情對零售業影響最壞情況已過，零售人流復甦可望逐月成長，有望帶動同店營收轉正成長。