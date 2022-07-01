7月ETF配息來了！兩檔ETF搶先發布期前配息公告

7月ETF配息來了！全球股市震盪，ETF配息讓投資人可以先領息落袋，金融市場震盪，ETF回檔打折後股價更要定期定額存起來。

永豐投信1日發布7月除息的兩檔股票型ETF期前配息公告，永豐台灣ESG（00888）將進行季度配息，每單位配發0.168元（6月30日收盤價12.95元），永豐美國500大（00858） 將進行半年度配息，每單位配發1.128元（6月30日收盤價25.02元），投資人只要在7月15日買進即可參與本次除息。

永豐投信指出，全球市場經歷高壓的通膨環境，紛紛加快升息節奏，短期無論美股、台股都出現相當大的修正幅度，不過，隨著升息推動，與原油、小麥價格回落，下半年通膨壓力也有機會趨緩，儘管升息壓力仍在，不過，上半年股市急速修正後，升息影響鈍化後，下半年反彈行情值得期待。

永豐美國500大追蹤投資STOXX美國500股票指數，成分股包括生活上經常接觸到的國際級大企業，如蘋果、亞馬遜、高露潔、好市多等，美股大幅修正後，下半年投資風險相對降低，永豐投信建議，把握第3季投資美股時機，搭上下一波多頭行情列車。

此外，永豐美國500大（00858）採半年配息機制，最新發布的期前配息公告，上半年每單位配息金額1.128元（6月30日收盤價25.02元），投資人只要7月15日買進，即可參與本次配息機會。

永豐投信旗下另一檔季配息人氣ETF，永豐台灣ESG也公告本季配息，每單位配發0.168元（6月30日收盤價12.95元），投資人同樣要在7月15日前買進，才能享有本次配息，近期台股經歷較大修正幅度，也提供息收型投資人，累積存股領息部位的投資機會。永豐投信指出，這檔ETF已申請增加收益平準金機制獲准，預計將在9月底開始施行，平準金配息機制正式上路後，將朝向提升配息穩定度、平滑配息金額的方向推進。